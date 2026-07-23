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Выпивали и произошел взрыв: в Златополе погибли трое мужчин, НПУ разобралась

Происшествия 13:11   23.07.2026
Виктория Яковенко
Выпивали и произошел взрыв: в Златополе погибли трое мужчин, НПУ разобралась Фото: ГУНП в Харьковской области

Из-за неосторожного обращения с боеприпасом в городе Златополь на Харьковщине погибли трое мужчин.

ЧП произошло вечером 22 июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Три мужчины находились возле автомобиля и употребляли алкогольные напитки. По словам очевидцев, один из мужчин передал свою кофту другому. При осмотре кармана тот обнаружил гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом была выдернута предохранительная чека, после чего произошел взрыв», — предварительно выяснили правоохранители.

От полученных травм трое мужчин — двое 2003 года рождения и один 1999 года рождения — погибли на месте. Следователи внесли данные о происшествии в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 июня вблизи поселка Золочев во время проведения сельскохозяйственных работ в поле пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранение лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за неосторожного обращения с боеприпасом в городе Златополь на Харьковщине погибли трое мужчин.".