Выпивали и произошел взрыв: в Златополе погибли трое мужчин, НПУ разобралась

Из-за неосторожного обращения с боеприпасом в городе Златополь на Харьковщине погибли трое мужчин.

ЧП произошло вечером 22 июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Три мужчины находились возле автомобиля и употребляли алкогольные напитки. По словам очевидцев, один из мужчин передал свою кофту другому. При осмотре кармана тот обнаружил гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом была выдернута предохранительная чека, после чего произошел взрыв», — предварительно выяснили правоохранители.

От полученных травм трое мужчин — двое 2003 года рождения и один 1999 года рождения — погибли на месте. Следователи внесли данные о происшествии в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 июня вблизи поселка Золочев во время проведения сельскохозяйственных работ в поле пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранение лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.