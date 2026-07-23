Второй день подряд пиротехники будут разминировать село на Харьковщине

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что пиротехники будут заниматься разминированием на Харьковщине.

Взрывоопасные предметы будут обезвреживать в селе Бражковка Изюмского района с 11:00 до 13:00.

Ранее МГ «Объектив» рассказала, что за сутки пиротехники выявили и изъяли 87 единиц взрывоопасных предметов. Также в течение минувших суток спасатели ликвидировали 19 пожаров, шесть их них – возникли из-за обстрелов РФ

Напомним, накануне пиротехники уже обезвреживали взрывоопасные предметы с 11:00 до 13:00 в селе Бражковка. Людей призывали не переживать – громко не из-за «прилетов».