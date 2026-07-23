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Второй день подряд пиротехники будут разминировать село на Харьковщине

Общество 10:40   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Второй день подряд пиротехники будут разминировать село на Харьковщине Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что пиротехники будут заниматься разминированием на Харьковщине.

Взрывоопасные предметы будут обезвреживать в селе Бражковка Изюмского района с 11:00 до 13:00.

Ранее МГ «Объектив» рассказала, что за сутки пиротехники выявили и изъяли 87 единиц взрывоопасных предметов. Также в течение минувших суток спасатели ликвидировали 19 пожаров, шесть их них – возникли из-за обстрелов РФ

Напомним, накануне пиротехники уже обезвреживали взрывоопасные предметы с 11:00 до 13:00 в селе Бражковка. Людей призывали не переживать – громко не из-за «прилетов».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА проинформировали, что пиротехники будут заниматься разминированием на Харьковщине.".