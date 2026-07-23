В субботу Индустриальный район будет без света: проведут неотложные работы

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что в субботу, 25 июля, с 08:00 до 18:00 в части Индустриального не будет света.

Это, объяснили энергетики, связано с проведением неотложных ремонтных работ. Без света будут жители домов по таки адресам:

ул. Авангардная,

ул. Айвазовского,

пр-т Алешина,

ул. Армейская,

ул. Архитектора Лишневского,

пр-д. Барсельский,

2-й пр-д Баштановский,

ул. Библика,

ул. Бекетова,

ул. Верстатная,

в-д. Верстатный,

ул. Верстатостроительная,

ул. Ворсклинская,

ул. Виноградная

ул. Высоковольтная,

в-д. Высоковольтный,

ул. Волчка,

ул. Водяного,

ул. Генерала Момота,

пр-т Героев Харькова,

ул. Днестровская,

ул. Депутатская,

ул. Долженко,

ул. Душкина,

ул. Электровозная,

пр-д Электровозный,

ул. Ингулецкий,

пр-т Индустриальный,

пр-д Ирландский,

ул. Канадская,

ул. Карловская,

ул. Кавалерийская,

ул. Каркача,

б-р Каркача,

ул. Карловская,

ул. Каяльская,

ул. 12-го Апреля,

пров. Конструкторский,

ул. Конструкторская,

ул. Косарева,

ул. Крало,

ул. Кременчугская,

ул. Крушельницкого,

1-й пр-д Лазурный,

2-й пр-д Лазурный,

ул. Лизогубовская,

в-д Мадридский,

ул. Механизаторы,

ул. Мира,

ул. Молодежная,

в-д Мохначанский,

ул. Мохначанская,

2-й пр-д Неманский,

4-й пр-д Неманский,

пров. Новицкий,

ул. Новицкого,

пр-т Александровский,

ул. Олимпийская,

ул. Пастера,

пер. Подшипниковый,

ул. Подшипниковая,

ул. Пирогова,

ул. Плиточная,

тупик Плиточный,

проулок. Плиточный,

пр-д Плиточный,

в-д Плиточный,

ул. Пономаренковская,

пров. Пономаренковский,

пр-д Порта,

пр-д Португальский,

ул. Потоцкого,

ул. Проскуровская,

ул. Роганская,

пер. Роганский,

пр-д Роганский,

пр-д Сепараторный,

ул. Скоропадского,

пер. Студенецкий,

ул. Таджикская,

ул. Таращинская,

ул. Тархова,

ул. Татлина,

ул. Тихая,

ул. Тясминская,

ул. Уютная,

ул. Ценковского,

ул. Фасадная,

ул. Хотомлянская,

ул. ХТЗ,

ул. Шарикова.

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