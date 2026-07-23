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В субботу Индустриальный район будет без света: проведут неотложные работы

Общество 11:14   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В субботу Индустриальный район будет без света: проведут неотложные работы Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что в субботу, 25 июля, с 08:00 до 18:00 в части Индустриального не будет света.

Это, объяснили энергетики, связано с проведением неотложных ремонтных работ. Без света будут жители домов по таки адресам:

  • ул. Авангардная,
  • ул. Айвазовского,
  • пр-т Алешина,
  • ул. Армейская,
  • ул. Архитектора Лишневского,
  • пр-д. Барсельский,
  • 2-й пр-д Баштановский,
  • ул. Библика,
  • ул. Бекетова,
  • ул. Верстатная,
  • в-д. Верстатный,
  • ул. Верстатостроительная,
  • ул. Ворсклинская,
  • ул. Виноградная
  • ул. Высоковольтная,
  • в-д. Высоковольтный,
  • ул. Волчка,
  • ул. Водяного,
  • ул. Генерала Момота,
  • пр-т Героев Харькова,
  • ул. Днестровская,
  • ул. Депутатская,
  • ул. Долженко,
  • ул. Душкина,
  • ул. Электровозная,
  • пр-д Электровозный,
  • ул. Ингулецкий,
  • пр-т Индустриальный,
  • пр-д Ирландский,
  • ул. Канадская,
  • ул. Карловская,
  • ул. Кавалерийская,
  • ул. Каркача,
  • б-р Каркача,
  • ул. Карловская,
  • ул. Каяльская,
  • ул. 12-го Апреля,
  • пров. Конструкторский,
  • ул. Конструкторская,
  • ул. Косарева,
  • ул. Крало,
  • ул. Кременчугская,
  • ул. Крушельницкого,
  • 1-й пр-д Лазурный,
  • 2-й пр-д Лазурный,
  • ул. Лизогубовская,
  • в-д Мадридский,
  • ул. Механизаторы,
  • ул. Мира,
  • ул. Молодежная,
  • в-д Мохначанский,
  • ул. Мохначанская,
  • 2-й пр-д Неманский,
  • 4-й пр-д Неманский,
  • пров. Новицкий,
  • ул. Новицкого,
  • пр-т Александровский,
  • ул. Олимпийская,
  • ул. Пастера,
  • пер. Подшипниковый,
  • ул. Подшипниковая,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Плиточная,
  • тупик Плиточный,
  • проулок. Плиточный,
  • пр-д Плиточный,
  • в-д Плиточный,
  • ул. Пономаренковская,
  • пров. Пономаренковский,
  • пр-д Порта,
  • пр-д Португальский,
  • ул. Потоцкого,
  • ул. Проскуровская,
  • ул. Роганская,
  • пер. Роганский,
  • пр-д Роганский,
  • пр-д Сепараторный,
  • ул. Скоропадского,
  • пер. Студенецкий,
  • ул. Таджикская,
  • ул. Таращинская,
  • ул. Тархова,
  • ул. Татлина,
  • ул. Тихая,
  • ул. Тясминская,
  • ул. Уютная,
  • ул. Ценковского,
  • ул. Фасадная,
  • ул. Хотомлянская,
  • ул. ХТЗ,
  • ул. Шарикова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 11:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что в субботу, 25 июля, с 08:00 до 18:00 в части Индустриального не будет света.".