В субботу Индустриальный район будет без света: проведут неотложные работы
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В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что в субботу, 25 июля, с 08:00 до 18:00 в части Индустриального не будет света.
Это, объяснили энергетики, связано с проведением неотложных ремонтных работ. Без света будут жители домов по таки адресам:
- ул. Авангардная,
- ул. Айвазовского,
- пр-т Алешина,
- ул. Армейская,
- ул. Архитектора Лишневского,
- пр-д. Барсельский,
- 2-й пр-д Баштановский,
- ул. Библика,
- ул. Бекетова,
- ул. Верстатная,
- в-д. Верстатный,
- ул. Верстатостроительная,
- ул. Ворсклинская,
- ул. Виноградная
- ул. Высоковольтная,
- в-д. Высоковольтный,
- ул. Волчка,
- ул. Водяного,
- ул. Генерала Момота,
- пр-т Героев Харькова,
- ул. Днестровская,
- ул. Депутатская,
- ул. Долженко,
- ул. Душкина,
- ул. Электровозная,
- пр-д Электровозный,
- ул. Ингулецкий,
- пр-т Индустриальный,
- пр-д Ирландский,
- ул. Канадская,
- ул. Карловская,
- ул. Кавалерийская,
- ул. Каркача,
- б-р Каркача,
- ул. Карловская,
- ул. Каяльская,
- ул. 12-го Апреля,
- пров. Конструкторский,
- ул. Конструкторская,
- ул. Косарева,
- ул. Крало,
- ул. Кременчугская,
- ул. Крушельницкого,
- 1-й пр-д Лазурный,
- 2-й пр-д Лазурный,
- ул. Лизогубовская,
- в-д Мадридский,
- ул. Механизаторы,
- ул. Мира,
- ул. Молодежная,
- в-д Мохначанский,
- ул. Мохначанская,
- 2-й пр-д Неманский,
- 4-й пр-д Неманский,
- пров. Новицкий,
- ул. Новицкого,
- пр-т Александровский,
- ул. Олимпийская,
- ул. Пастера,
- пер. Подшипниковый,
- ул. Подшипниковая,
- ул. Пирогова,
- ул. Плиточная,
- тупик Плиточный,
- проулок. Плиточный,
- пр-д Плиточный,
- в-д Плиточный,
- ул. Пономаренковская,
- пров. Пономаренковский,
- пр-д Порта,
- пр-д Португальский,
- ул. Потоцкого,
- ул. Проскуровская,
- ул. Роганская,
- пер. Роганский,
- пр-д Роганский,
- пр-д Сепараторный,
- ул. Скоропадского,
- пер. Студенецкий,
- ул. Таджикская,
- ул. Таращинская,
- ул. Тархова,
- ул. Татлина,
- ул. Тихая,
- ул. Тясминская,
- ул. Уютная,
- ул. Ценковского,
- ул. Фасадная,
- ул. Хотомлянская,
- ул. ХТЗ,
- ул. Шарикова.