Заберут с руками: на какие специальности в Харькове наблюдается бум (видео)

Среди абитуриентов существенно вырос спрос на архитектурные, строительные и энергетические специальности, тогда как заинтересованность экономическими направлениями ощутимо упала, констатировал в комментарии МГ «Объектив» ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова Игорь Билецкий.

По наблюдениям ректора, перелом в предпочтениях поступающих начал формироваться еще три года назад, а сейчас превратился в четкую тенденцию.

«В 2023 году такая тенденция наметилась, и в 2024-м мы видим существенный рост заинтересованности инженерными направлениями. Мы видим, что строительные специальности начали пользоваться большим спросом, чем экономические. Энергетики начали пользоваться большим спросом, чем экономические. Архитекторы начали пользоваться большим спросом, чем в прошлые годы», — рассказал Билецкий.

Он подчеркнул, что этот рост подтверждается не только цифрами, но и качеством самих абитуриентов.

«Не секрет, что есть студенты, которые не определились, которые идут, чтобы было проще, чтобы в какой-то университет поступить, потому что родители требуют. Так вот, инженерные специальности — как ни странно, на них должно было бы упроститься, если логика «пусть поступают все, кто хочет», а поступление на них наоборот усложнилось. То есть выше средний балл, чтобы получить госбюджет, выше балл, чтобы получить ваучер. Тем не менее таких студентов становится больше. Вот из этого можно сделать вывод, что такие специальности стали популярными, потому что человек понимает, где он будет работать завтра, что он будет делать после университета», — подчеркнул Билецкий.

Чтобы обеспечить студентов реальным практическим опытом и заработком, университет активно развивает дуальное (производственно-ориентированное) образование. Если студент находится не в Харькове, ему подбирают работодателя по месту жительства.

«Более 60% студентов начиная с 3 курса где-то работают. Затем мы задали вопрос: а сколько студентов довольны той работой, где они сейчас работают? И хотели бы они ее сменить на ту, которая бы соответствовала их специальности и встраивалась бы в образовательный процесс? Оказалось, что 80% от тех, кто работает, с удовольствием сменили бы ту работу, и им предложили того контрагента, который бы и платил им деньги, и довел бы обучение до диплома», — отметил Билецкий.

Среди системных партнеров вуза — как национальные гиганты вроде агрохолдинга «МХП» или завода «ФЭД», так и коммунальные предприятия: «Харьковводоканал», «Харьковские тепловые сети» и газовые службы.

Для магистров строительных и инженерных направлений в ХНУГХ готовят решение, которое позволит выходить на рынок труда полностью готовыми специалистами с правом открывать собственный бизнес.

«Все строительные и инженерные специальности требуют еще и отдельного сертификата. Если это проектировщик, то у него должен быть сертификат инженера-проектировщика. У меня тоже есть сертификат инженера-проектировщика, потому что без него я не могу работать в этой профессии. У нас, к слову, более 70 преподавателей имеют такие сертификаты, и мы стараемся сделать так, чтобы те компоненты, которые должны будут изучаться этими будущими специалистами, они получили на магистерском уровне, а мы им сформировали этот необходимый стаж в профессии, начиная с бакалавра», — подытожил Билецкий.

По такой же схеме университет уже сотрудничает с гильдиями и Госгеокадастром для геодезистов и инженеров по землеустройству, чтобы выпускник магистратуры сразу получал и диплом, и профессиональный сертификат.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова с каждым годом полномасштабной набирает все больше студентов. Чтобы абитуриенты из других регионов и из-за границы смогли сдать обязательные творческие офлайн-экзамены, вуз снова открывает 17 площадок — как в Украине, так и в Европе.