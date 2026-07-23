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Финансирования не хватает, но усиливать пассивную защиту АЗС будут – Синегубов

Оригинально 11:45   23.07.2026
Елизавета Лысенко
Николь Костенко-Лагутина
Финансирования не хватает, но усиливать пассивную защиту АЗС будут – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал на брифинге, что финансовая ситуация в регионе – сложная. Бизнес уезжает, падает доходная часть, наблюдают «проседание» бюджета. Поэтому вынуждены быть экономнее в тратах. Однако понимают всю важность защиты региона от российских дронов, прежде всего – АЗС, поэтому будут обращаться к правительству, чтобы получить дополнительное финансирование.

По всей области продолжают устанавливать антидроновые сетки, однако вынуждены постоянно подстраиваться под удары врага и менять приоритеты.

«У нас сегодня будет совещание с представителями автозаправочных станций этого бизнеса. Мы будем с ними проговаривать определенные меры, чтобы это не была только наша инициатива. Потому что мы выступаем прежде всего партнерами и должны найти тот алгоритм работы, который позволит, скажем так, больше защитить и тех людей, которые работают на АЗС, и, конечно, тех людей, которые обслуживаются на автозаправочных станциях. Речь будет идти и о модульных укрытиях на территории АЗС, потому что людям негде прятаться во время воздушной тревоги, когда они там находятся. Антидроновые сетки и другой комплекс защиты», – рассказал Синегубов.

Он добавил: понимают, что сетки – не панацея, но усиливать пассивную защиту однозначно необходимо. Уже по результатам этой встречи – будут выносить вопрос на рассмотрение СНБО.

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Автор: Елизавета Лысенко, Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал корреспонденту МГ «Объектив», что финансовая ситуация в регионе – сложная.".