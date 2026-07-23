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Синєгубов: фінансування не вистачає, але посилювати пасивний захист АЗС будуть

Оригінально 11:45   23.07.2026
Єлизавета Лисенко
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: фінансування не вистачає, але посилювати пасивний захист АЗС будуть Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на брифінгу, що фінансова ситуація у регіоні – складна. Бізнес виїжджає, падає дохідна частина, спостерігають “просідання” бюджету. Тому змушені бути економнішими у витратах. Однак розуміють всю важливість захисту регіону від російських дронів, насамперед – АЗС, тому звертатимуться до уряду, щоб отримати додаткове фінансування.

По всій області продовжують встановлювати антидронові сітки, проте змушені постійно підлаштовуватись під удари ворога та змінювати пріоритети.

“У нас сьогодні буде нарада з представниками автозаправних станцій цього бізнесу. Ми будемо з ними промовляти певні заходи, щоб це не була тільки наша ініціатива. Тому що ми виступаємо насамперед партнерами і повинні знайти той алгоритм роботи, який дозволить, скажімо так, більше захистити і тих людей, які обслуговуються на АЗС. Мова буде йти і про модульні укриття на території АЗС, тому що людям ніде ховатися під час повітряної тривоги, коли вони там перебувають. Антидронові сітки і інший комплекс, тобто захист”, – сказав Синєгубов.

Він додав: розуміють, що сітки не панацея, але посилювати пасивний захист однозначно необхідно. Вже за результатами цієї зустрічі виноситимуть питання на розгляд РНБО.

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Автор: Єлизавета Лисенко, Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів кореспондентові МГ “Об’єктив”, що фінансова ситуація у регіоні – складна.".