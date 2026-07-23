Кількість жертв через удар по Новій пошті зросла: поранений помер у лікарні

Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що один із постраждалих через удар по Коротичу помер у лікарні. Йдеться про “приліт” по Новій пошті 19 липня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до п’яти.

“Весь цей час наші лікарі боролися за життя 68-річного чоловіка. Але його поранення виявилися надто важкими”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, про удар по передмістю Харкова начальник ХОВА поінформував о 12:00 19 липня. Відразу було відомо про загиблих та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 з них госпіталізовані. Наступного дня, 20 липня, Руслан Врагов, керівник лікарні, куди госпіталізували постраждалих після удару по терміналу Нової пошти у передмісті Харкова, розповів «Суспільному» про стан людей. За його словами, у лікарні залишалися 11 постраждалих. Двоє з них перебували у тяжкому стані, ще один — у вкрай тяжкому. Стан інших оцінювали як “стабільний”.