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Активність РФ на півночі регіону фіксують у Генштабі

Україна 08:19   23.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Активність РФ на півночі регіону фіксують у Генштабі

Про 12 боїв, які були на Харківщині протягом минулої доби, розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні 23 липня.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 11 разів у районі Тернової, Приліпки, Графського, Кутьківки та Малого Бурлука.

На Куп’янщині був один бій у сторону Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про 12 боїв, які були на Харківщині протягом минулої доби, розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні 23 липня.".