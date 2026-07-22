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Електрички Харків-Дергачі поки ще не поїдуть: строки знову перенесли

Транспорт 17:52   22.07.2026
Олена Нагорна
Електрички Харків-Дергачі поки ще не поїдуть: строки знову перенесли

Усі електрички сполученням Харків-Дергачі, які тимчасово скасували з 17 липня “через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин”, не курсуватимуть щонайменше до 26 липня включно.

Нові терміни, які вже двічі переносили, озвучив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Спочатку він писав, що рух мають відновити 21 липня, потім — що з 23-го.

“За наявною інформацією, 23 липня рух приміських електропоїздів за маршрутом із Харкова до населених пунктів Малоданилівської громади та у зворотному напрямку буде скасовано. Крім того, за попередньою інформацією, обмеження руху можуть зберігатися до кінця поточного тижня”, – поінформував Гололобов.

Йдеться про наступні електрички:

  • № 7652 (тех.)  Харків-Пас. (05:01) – Дергачі (05:21);

  • № 6021  Дергачі (05:37) – Харків-Пас. (06:07);

  • № 7648 (тех.)  Харків-Пас. (06:23) – Дергачі (06:43);

  • № 6001  Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);

  • № 6004  Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);

  • № 6005  Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);

  • № 6006  Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);

  • № 6007  Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);

  • № 6012  Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);

  • № 6013  Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);

  • № 6014  Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33);

  • № 6015  Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 17:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі електрички сполученням Харків-Дергачі, які тимчасово скасували з 17 липня, не курсуватимуть щонайменше до 26 липня включно.".