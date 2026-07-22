Електрички Харків-Дергачі поки ще не поїдуть: строки знову перенесли
Усі електрички сполученням Харків-Дергачі, які тимчасово скасували з 17 липня “через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин”, не курсуватимуть щонайменше до 26 липня включно.
Нові терміни, які вже двічі переносили, озвучив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Спочатку він писав, що рух мають відновити 21 липня, потім — що з 23-го.
“За наявною інформацією, 23 липня рух приміських електропоїздів за маршрутом із Харкова до населених пунктів Малоданилівської громади та у зворотному напрямку буде скасовано. Крім того, за попередньою інформацією, обмеження руху можуть зберігатися до кінця поточного тижня”, – поінформував Гололобов.
Йдеться про наступні електрички:
№ 7652 (тех.) Харків-Пас. (05:01) – Дергачі (05:21);
№ 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас. (06:07);
№ 7648 (тех.) Харків-Пас. (06:23) – Дергачі (06:43);
№ 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);
№ 6004 Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);
№ 6005 Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);
№ 6006 Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);
№ 6007 Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);
№ 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);
№ 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);
№ 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33);
№ 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).