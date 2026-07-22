Квартира горіла в Харкові: жінка в лікарні, що стало причиною пожежі (фото)

Напередодні, 21 липня, о 20:43 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі. Загоряння сталося у квартирі на сьомому поверсі, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

“На місце події виїхали три оперативні відділення ДСНС та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі на площі близько 40 м кв. Під час проведення розвідки вони виявили 67-річну господарку. Її негайно винесли на свіже повітря та надали необхідну допомогу. Наразі жінка перебуває в лікарні”, – зазначили рятувальники.

О 22:02 вогонь локалізували, о 23:49 пожежу повністю загасили.

Попередньо, причиною пожежі могло стати коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, протягом минулої доби в регіоні було 25 пожеж, 11 із них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області.