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Квартира горіла в Харкові: жінка в лікарні, що стало причиною пожежі (фото)

Події 12:11   22.07.2026
Вікторія Яковенко
Квартира горіла в Харкові: жінка в лікарні, що стало причиною пожежі (фото)

Напередодні, 21 липня, о 20:43 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі. Загоряння сталося у квартирі на сьомому поверсі, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

“На місце події виїхали три оперативні відділення ДСНС та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі на площі близько 40 м кв. Під час проведення розвідки вони виявили 67-річну господарку. Її негайно винесли на свіже повітря та надали необхідну допомогу. Наразі жінка перебуває в лікарні”, – зазначили рятувальники.

О 22:02 вогонь локалізували, о 23:49 пожежу повністю загасили.

Попередньо, причиною пожежі могло стати коротке замкнення електромережі.

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

Нагадаємо, протягом минулої доби в регіоні було 25 пожеж, 11 із них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 12:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 21 липня, о 20:43 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі.".