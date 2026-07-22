Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що харків’янина підозрюють у незаконному отриманні 61 тисячі гривень.

За даними слідства, після смерті жінки фігурант не повідомив про це відповідні органи. Завдяки чому в нього з’явилася можливість і надалі отримувати пенсію, яка приходила на банківський рахунок померлої.

Правоохоронці встановили, що чоловік встиг незаконно отримати понад 61 тисячу гривень.

“Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.