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Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві

Події 09:22   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що харків’янина підозрюють у незаконному отриманні 61 тисячі гривень. 

За даними слідства, після смерті жінки фігурант не повідомив про це відповідні органи. Завдяки чому в нього з’явилася можливість і надалі отримувати пенсію, яка приходила на банківський рахунок померлої.

Правоохоронці встановили, що чоловік встиг незаконно отримати понад 61 тисячу гривень.

“Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 09:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що харків’янина підозрюють у незаконному отриманні 61 тисячі гривень. ".