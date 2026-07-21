Терехов: працюємо над тим, щоб збивати FPV та “бандероли” – де поки небезпечно

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов зазначив , що ворог постійно змінює тактику обстрілів міста, а також регулярно випускає по Харкову нове озброєння. Цього разу, уточнив він, основну небезпеку становлять FPV-дрони та “бандероли”.

“Бандероли”, пояснив Терехов, летять на низьких висотах, тож зафіксувати та збити їх вкрай складно. Все це, вважає мер, росіяни роблять для того, щоб залякати та деморалізувати харків’ян.

“Було б нечесно сказати, що немає певної втоми. Люди перебувають у постійному стресі, постійна повітряна тривога, проте ніякої паніки немає. Місто працює, люди їдуть на роботу. І хочу сказати, що у такому звичайному режимі під повітряною тривогою працює Харків та Харків живе”, – сказав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Міський голова також зазначив, що намагаються протидіяти FPV-дронам не лише сітками – спільно з військовими вже працюють над тим, щоби мінімізувати кількість влучань такого озброєння.

“Але це певний процес, він займає певний час. Але ми працюємо над цим”, – додав мер.

Поки що небезпечними районами залишаються ті, що найближче розташовані до кільцевої траси, повідомив Терехов.