До серпня частково перекрили вулицю Культури в Харкові

У пресслужбі мерії повідомили, що до 17:00 10 серпня буде перекрита вулиця Культури від вулиці Трінклера до вулиці Сумської.

Рух транспорту перекритий вже сьогодні, 21 липня, з 06:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ремонту мережі зливової каналізації”, – уточнюють у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Трінклера, Миколи Хвильового, Сумською та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у вівторок, 21 липня, з 09:00 до 17:00 змінять маршрути тролейбуси №11 та №27. У цей період буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої (на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської), повідомили у міськраді. Зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт фахівцями АТ «Харківобленерго».