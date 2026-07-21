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До серпня частково перекрили вулицю Культури в Харкові

Суспільство 08:20   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До серпня частково перекрили вулицю Культури в Харкові Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що до 17:00 10 серпня буде перекрита вулиця Культури від вулиці Трінклера до вулиці Сумської. 

Рух транспорту перекритий вже сьогодні, 21 липня, з 06:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з  необхідністю проведення ремонту мережі зливової каналізації”, – уточнюють у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Трінклера, Миколи Хвильового, Сумською та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у вівторок, 21 липня, з 09:00 до 17:00 змінять маршрути тролейбуси №11 та №27. У цей період буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої (на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської), повідомили у міськраді. Зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт фахівцями АТ «Харківобленерго».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що до 17:00 10 серпня буде перекрита вулиця Культури від вулиці Трінклера до вулиці Сумської. ".