Сьогодні 14 липня 2026: яке свято та день в історії

14 липня – День взяття Бастилії. У цей день 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим і влаштували в ньому різанину. У 1894-му в Україні відбувся перший футбольний матч. У 1969-му почалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. У 1995-му помер патріарх Київський Володимир. У 2002-му під час святкових заходів сталася спроба замаху на президента Франції Жака Ширака. У 2022-му російська армія завдала ракетного удару по Вінниці.

Свята та пам’ятні дати 14 липня

14 липня у світі – Міжнародний день небінарних людей.

Також сьогодні: День взяття Бастилії, День обізнаності про акул.

14 липня в історії

14 липня 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим. На вулицях міста влаштували різанину, вбиваючи мусульман та євреїв, а також знищили мечеті та синагоги. Докладніше.

14 липня 1789 року увійшло історію Франції як День взяття Бастилії. Докладніше.

14 липня 1894 року відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України. Докладніше.

14 липня 1933 року в США вийшов перший мультфільм з персонажем, який згодом став культовим – моряком Попаєм. Докладніше.

14 липня 1969 року розпочалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. Докладніше.

14 липня 1995 року помер Патріарх Київський і всієї Русі-України (УПЦ Київського патріархату) Володимир (Василь Романюк). Докладніше.

14 липня 2002 року під час святкування Дня взяття Бастилії в Парижі сталася спроба замаху на президента Франції Жака Ширака. Докладніше.

14 липня 2022 року армія РФ здійснила черговий масовий теракт, завдавши ракетного удару “калібрами” по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 27 людей, поранення отримали ще понад 200. Серед загиблих було троє дітей: чотирирічна дівчинка та хлопчики семи та восьми років. Докладніше.

Церковне свято 14 липня

14 липня вшановують пам’ять апостола від 70-ти Акили. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зозулі та солов’ї ще не перестали співати, то осінь буде ранньою і холодною.

Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.

Якщо місяць вночі червонуватий, то скоро буде сильний вітер.

Що не можна робити 14 липня

Краще не займатися рукоділлям і не ремонтувати зламані речі.

Не можна залишати домашню худобу на випасі без нагляду.