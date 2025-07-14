Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії

14 липня – День взяття Бастилії (відзначають у пам’ять про події 1789 року). У 2002-му під час святкових заходів сталася спроба замаху на президента Франції Жака Ширака. У цей день 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим і влаштували в ньому різанину. У 1894-му в Україні відбувся перший футбольний матч. У 1969-му почалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. У 1995-му помер патріарх Київський Володимир. У 2022-му російська армія завдала ракетного удару по Вінниці.

Свята та пам’ятні дати 14 липня

14 липня у світі – Міжнародний день небінарних людей.

Також сьогодні: День взяття Бастилії, День обізнаності про акул, Міжнародний день міських дзвонарів (відзначають у другий понеділок липня).

14 липня в історії

14 липня 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим. На вулицях міста влаштували різанину, вбиваючи мусульман та євреїв, а також знищили мечеті та синагоги. Докладніше.

14 липня 1789 року увійшло історію Франції як День взяття Бастилії. Докладніше.

14 липня 1894 року відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України. Докладніше.

14 липня 1933 року в США вийшов перший мультфільм з персонажем, який згодом став культовим – моряком Попаєм. Докладніше.

14 липня 1969 року розпочалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. Докладніше.

14 липня 1995 року помер Патріарх Київський і всієї Русі-України (УПЦ Київського патріархату) Володимир (Василь Романюк). Докладніше.

14 липня 2002 року під час святкування Дня взяття Бастилії в Парижі сталася спроба замаху на президента Франції Жака Ширака. На той момент Ширак, вигравши навесні вибори, залишився президентом на другий термін. У другий тур він вийшов з ультраправим політиком, лідером Національного фронту Жан-Марі Ле Пеном (батьком нинішньої лідерки партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен). Саме програш крайніх націоналістів Шираку, ймовірно, став мотивом для замаху на нього. У президента стріляв із гвинтівки Максим Брюнері – ультраправий активіст, член націоналістичної партії “Національно-республіканський рух” та групи “Радикальна єдність”. Стрілянину він влаштував під час військового параду з нагоди Дня взяття Бастилії, що проходив на Єлисейських полях у Парижі.

За день до замаху Брюнері залишив повідомлення в гостьовій книзі неонацистської терористичної організації “Combat 18”: “Дивіться телевізор цієї неділі, я буду зіркою”. До місця проведення заходів за участю президента Ширака стрілець дістався з гвинтівкою, яку сховав у футлярі для гітари. Брюнері здійснив один постріл з тротуару у бік президентського кортежу, що проїжджав повз. Жак Ширак не постраждав. Брюнері далі хотів покінчити життя самогубством. Але люди, які зібралися навколо, встигли зупинити його ще до того, як підбігли поліціянти. Стрільця затримали, а потім під час обшуків у його будинку виявили, зокрема, копію книги “Mein Kampf” Гітлера.

Суду Брюнері заявив, що хотів застрелити Ширака з марнославства – “щоб увійти до історії”, писало “Радіо Свобода”. Стрільця визнали винним і засудили до десяти років за ґратами. Він вийшов на волю раніше – після семи років ув’язнення, у 2009-му. У 2011-му Брюнері випустив автобіографію під назвою “Нормальне життя: я хотів убити Жака Ширака”, а також дав низку інтерв’ю. Він стверджував, що став далеким від будь-якої політичної активності, хоч і намагався вступити до Демократичного руху (втім, демократи його до себе не взяли). Але надовго “демократичного прозріння” Брюнері не вистачило: у 2013-му він уже брав участь у протесті проти одностатевих шлюбів, а у 2018-му знову відправився до в’язниці за домашнє насильство. Щодо Жака Ширака, то він пропрацював весь свій другий президентський термін, згодом заснував Фонд Ширака та дожив до 86 років (помер у 2019-му).

14 липня 2022 року армія РФ здійснила черговий масовий теракт, завдавши ракетного удару “калібрами” по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 27 людей, поранення отримали ще понад 200. Серед загиблих було троє дітей: чотирирічна дівчинка та хлопчики семи та восьми років. Докладніше.

Церковне свято 14 липня

14 липня вшановують пам’ять апостола вiд 70-ти Акили. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зозулі та солов’ї ще не перестали співати, то осінь буде ранньою і холодною.

Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.

Якщо місяць вночі червонуватий, то скоро буде сильний вітер.

Що не можна робити 14 липня

Краще не займатися рукоділлям і не ремонтувати зламані речі.

Не можна залишати домашню худобу на випасі без нагляду.