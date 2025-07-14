Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории

14 июля – День взятия Бастилии (отмечают в память о событиях 1789 года). В 2002-м во время праздничных мероприятий по этому поводу произошла попытка покушения на президента Франции Жака Ширака. В 1099-м участники Первого крестового похода взяли Иерусалим и устроили в нем резню. В 1894-м в Украине состоялся первый футбольный матч. В 1969-м началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. В 1995-м умер патриарх Киевский Владимир. В 2022-м российская армия нанесла ракетный удар по Виннице.

Праздники и памятные даты 14 июля

14 июля в мире – Международный день небинарных людей.

Также сегодня: День взятия Бастилии, День осведомленности об акулах, Международный день городских звонарей (отмечают во второй понедельник июля).

14 июля в истории

14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим. На улицах города устроили резню, убивая мусульман и евреев, а также уничтожили мечети и синагоги. Подробнее.

14 июля 1789 года вошло в историю Франции как День взятия Бастилии. Подробнее.

14 июля 1894 года состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины. Подробнее.

14 июля 1933 года в США вышел первый мультфильм с персонажем, впоследствии ставший культовым – моряком Попаем. Подробнее.

14 июля 1969 года началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. Подробнее.

14 июля 1995 умер Патриарх Киевский и всея Руси-Украины (УПЦ Киевского патриархата) Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

14 июля 2002 года во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже произошла попытка покушения на президента Франции Жака Ширака. На тот момент Ширак, выиграв весной выборы, остался президентом на второй срок. Во второй тур он вышел с ультраправым политиком, лидером Национального фронта Жан-Мари Ле Пеном (отцом нынешнего лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен). Именно проигрыш крайних националистов Шираку, очевидно, стал мотивом для покушения на него. В президента стрелял из винтовки Максим Брюнери – ультраправый активист, член националистической партии «Национально-республиканское движение» и группы «Радикальное единство». Стрельбу он устроил во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, которых проходил на Елисейских полях в Париже.

За день до покушения Брюнери оставил сообщение в гостевой книге неонацистской террористической организации «Combat 18»: «Смотрите телевизор в это воскресенье, я буду звездой». К месту проведения мероприятий с участием президента Ширака стрелок добрался с винтовкой, спрятанной в футляре для гитары. Брюнери совершил один выстрел с тротуара в сторону проезжавшего мимо президентского кортежа. Жак Ширак не пострадал. Брюнери дальше хотел покончить жизнь самоубийством. Но собравшиеся вокруг люди успели остановить его еще до того, как подоспели полицейские. Стрелка задержали, а затем во время обысков в его доме обнаружили, в частности, копию книги «Mein Kampf» Гитлера.

Суду Брюнери заявил, что хотел застрелить Ширака из тщеславия — «чтобы войти в историю», писало «Радио Свобода». Стрелка признали виновным и приговорили к десяти годам за решеткой. Он вышел на свободу раньше – после семи лет заключения, в 2009-м. В 2011-м Брюнери выпустил автобиографию под названием «Нормальная жизнь: я хотел убить Жака Ширака», а также дал ряд интервью. Он утверждал, что стал далеким от какой-либо политической активности, хотя и пытался вступить в Демократическое движение (впрочем, демократы его к себе не взяли). Но надолго «демократического прозрения» Брюнери не хватило: в 2013-м он уже участвовал в протесте против однополых браков, а в 2018-м вновь отправился в тюрьму за домашнее насилие. Что касается Жака Ширака, то он проработал весь свой второй президентский срок, впоследствии основал Фонд Ширака и дожил до 86 лет (умер в 2019-м).

14 июля 2022 года армия РФ совершила очередной массовый теракт, нанеся ракетный удар «калибрами» по Виннице. В результате атаки погибли 27 человек, ранения получили еще более 200. Среди погибших было трое детей: четырехлетняя девочка и мальчики семи и восьми лет. Подробнее.

Церковный праздник 14 июля

14 июля чтят память апостола от 70-ти Акилы. Подробнее.

Народные приметы

Если кукушки и соловьи еще не перестали петь, то осень будет ранней и холодной.

Если на калине много ягод, зима будет суровой.

Если луна ночью красноватая, то скоро будет сильный ветер.

Что нельзя делать 14 июля

Лучше не заниматься рукоделием и не ремонтировать сломанные вещи.

Нельзя оставлять домашний скот на выпасе без присмотра.