Сегодня 18 июля: какой праздник и день в истории

18 июля 1917 года в Киеве состоялось вооруженное выступление полуботковцев. В 1995-м произошли события, вошедшие в историю как «черный» или «кровавый» вторник – избиение верующих милицией во время похорон патриарха Киевского Владимира. В этот день в 1918-м родился Нельсон Мандела, в 1925-м впервые опубликована «Mein Kampf» Гитлера, а в 1947-м Великобритания дала независимость Индии и Пакистану.

Праздники и памятные даты 18 июля

18 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день Нельсона Манделы.

Мусульмане всего мира отмечают Новый год.

18 июля в истории

18 июля 64 года начался «Большой пожар» в Риме.

Он продолжался в течение недели. За это время было уничтожено (отчасти или полностью) 10 из 14 кварталов города. Среди них сгорели Священная улица, храм Весты и императорский дворец. Противники императора Нерона обвинили его в поджоге. Он же сделал «крайними» христиан и начал гонения на них.

18 июля 1878 года шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий.

Он стал первым, кто успешно преодолел этот жесткий морской маршрут. Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет скандинавские страны с Азией. Его длина – 5600 км. В наше время навигация по нему занимает от двух до четырех месяцев. Но экспедиция Нордельшеда на парусно-паровой зверобойной шхуне «Вега» потратила гораздо больше времени. Они плыли в 1878 и 1879 годах – с зимовкой в пути.

18 июля 1917 года в Киеве состоялось так называемое выступление полуботковцев. Воины Второго Украинского казацкого полка имени гетмана Павла Полуботка с оружием в руках требовали провозглашения независимости Украины. Новобранцев, которых готовились отправить на фронт Первой мировой войны, собрали в пригороде Киева — в селе Грушки. Российское военное командование настаивало на том, чтобы военных сразу отправили на передовую — в различные части действующей армии. Но около 5000 военнослужащих потребовали признать их 2-м Украинским полком имени Павла Полуботка. Они также выступали против власти Временного правительства, признавая при этом власть Украинской Центральной Рады. Но II Универсал УЦР, оглашенный накануне, вызвал значительное недовольство военных. Его восприняли как сдачу позиций новой властью Украины. Остроты конфликту добавили переговоры представителей воинских частей с руководителем правительства Владимиром Винниченко и генеральным секретарем военных дел Симоном Петлюрой. Те убеждали военных, что Центральная Рада не нуждается в дополнительной обороне.

В ночь на 18 июля полуботковцы провели вооруженное выступление. Они вышли из казарм и захватили ряд государственных учреждений. Требовали немедленного провозглашения независимости Украины. В манифесте военные подчеркнули: «Мы, собравшиеся в Киеве украинцы-казаки… всех россиян и ренегатов, тормозящих работу украинцев, сбрасываем с их постов силой, не считаясь с российским правительством». Для ликвидации восстания украинские власти задействовали полк имени Богдана Хмельницкого. Под их давлением полуботковцы 18 июля вернулись в казармы, а 20 июля согласились сложить оружие. При этом УЦР пошла на уступки: 21 июля признала 2-й Украинский казацкий полк имени Павла Полуботка отдельной воинской частью. После этого основную массу полуботковцев отправили в действующую армию на Румынский фронт. Там они попали в жестокие бои и почти полностью были уничтожены. В начале февраля 1918 года от полка осталось всего 5 человек.

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела — всемирно известный борец против апартеида в ЮАР, проведший за решеткой 28 лет. После ликвидации апартеида стал президентом ЮАР. Он также — лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. 18 июля в мире проходит Международный день Нельсона Манделы.

18 июля 1925 года опубликован первый том программного труда Адольфа Гитлера «Mein Kampf».

Кроме автобиографических эпизодов и рассказа о пути нацистского вождя в политику книга содержит все людоедские идеи, которые впоследствии привели к Холокосту и Второй мировой войне. Первый том «Mein Kampf» Гитлер писал в тюрьме, где находился после Пивного путча. Ранее исследователи считали, что книгу он надиктовал исполнителю, но впоследствии доказали, что набирал самостоятельно – на портативной пишущей машинке. Работа Гитлера стала бестселлером в Германии и во многом определила дальнейшие кровавые события. Название книги предложил издатель. Сам автор хотел назвать ее «4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости». Но такой вариант издателю показался слишком длинным, поэтому он сократил его до «Моя борьба». Книга содержит тезисы о «еврейской угрозе» и «захвате мировой власти евреями», а также обвинения марксизма, который также у Гитлера ассоциировался с еврейством. В XI главе первого тома автор разделяет людей по происхождению и выводит теорию о «высшей расе» — «арийцах». Гитлер определил внешние признаки «арийцев», их происхождение и утверждал, что вся наука, техника и искусство являются продуктом творчества только этой расы. Кроме того, книга содержит идею вождизма, противопоставляемого парламентаризму. Также уже в этом издании Гитлер прямо заявил о необходимости предстоящей войны – ради «расширения жизненного пространства».

18 июля 1947 года британский парламент принял, а король Георг VI подписал Акт о независимости Британской Индии. Территории, на которых находятся Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Непал и Бутан, находились в колониальной зависимости от Великобритании с 1757 года. Движение к независимости в этих странах росло и особенно усилилось во времена Второй мировой войны. В 1942 году Махатма Ганди начал акцию гражданского неповиновения под лозунгом «Свободная Индия».

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А уже в 1946-м произошли мятежи в британских войсках, набранных в Индии. Так что руководство Великобритании решило отпустить мятежную колонию в свободное плавание. Заодно было принято решение о разделе Британской Индии – в начале на два основных государства: индуистский Индийский Союз (современная Индия) и мусульманский Пакистан (современные Пакистан и Бангладеш). Юридически две новые страны возникли в полночь 15 августа 1947 года. Церемонию передачи власти в Карачи (изначальной столице Пакистана) провели накануне – 14 августа. А в Дели – 15 августа. Индия и Пакистан празднуют дни независимости в разные даты. Раздел бывшей Британской Индии не прошел гладко. Он привел к обмену 15 миллионами беженцев и гибели от 250 до 500 тысяч человек из-за межрелигиозного насилия.

18 июля 1995 года в Киеве состоялись похороны патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ (КП) Владимира. Они вылились в избиение верующих силовиками и вошли в историю как «черный» или «кровавый» вторник. После смерти патриарха Владимира встал вопрос места его захоронения. По традиции, священников такого уровня принято хоронить на территории православных святынь, поэтому церковь обратилась к власти за разрешением похоронить патриарха либо в Выдубицком монастыре, либо в Киево-Печерской Лавре, либо в Софии Киевской. Но правительство разрешило это делать на Байковом кладбище. После длительных, но безрезультатных переговоров, которые шли в течение четырех дней, церковные деятели уступили и согласились на погребение на Байковом кладбище. Но утром 18 июля церковь и община приняли решение похоронить Владимира в Софии Киевской, и после отпевания скорбное шествие отправилось на Софийскую площадь. Здесь их встретили спецподразделения милиции (в том числе печально известный «Беркут»), которые забаррикадировали все входы на территорию заповедника. Позже тогдашний премьер-министр Украины Евгений Марчук заявлял, что распоряжение не допустить похорон патриарха на территории собора Святой Софии в его присутствии давал лично Президент Украины Леонид Кучма (поскольку в то время Администрация Президента находилась в тесном контакте с УПЦ МП). При этом во время событий «черного» вторника ни Кучмы, ни Марчука в Киеве физически не было. Когда верующие поняли, что в Софию им не пробиться, спонтанно возникла идея выкопать могилу прямо у главных ворот.

Около 16:30 активисты УНА-УНСО начали копать могилу справа от входа в собор, прямо в тротуаре, ломая асфальт. Когда же тело патриарха опустили в могилу, из центральных ворот Софии выскочило до тысячи бойцов спецназа. Они начали избивать людей, в том числе женщин и стариков. Несколько человек, оставшихся у могилы (среди них были Виталий Карпенко, тогдашний редактор «Вечернего Киева», и Вячеслав Черновол), руками засыпали яму. Дать команду поднять из могилы гроб не решился никто. По факту массовых беспорядков прокуратура Киева возбудила уголовное дело. В мае 1996 года следствие заявило, что расследование завершено, и признаки преступления в действиях милиционеров не нашли. Так что уголовное дело закрыли.

Церковный праздник 18 июля

18 июля православные чтят память преподобного Афанасия Афонского. Он рано осиротел, и подростка воспитывала благочестивая монахиня. Получил образование в Византии, а затем пошел в Киминский монастырь в Малой Азии, где принял монашеский постриг с именем Афанасий. В 960 году по благословению игумена поселился для пустынного обитания на Святой горе Афон. Через некоторое время он основал здесь монашеское общежитие со строгим уставом, где стал игуменом. Имел дар предвидения, творил чудеса, исцелял больных и изгонял нечистых духов. Предвидел свою смерть. Поэтому изложил братии последнее наставление. А потом, помолившись, взошел вместе с шестью братьями на гору храма осмотреть строительство. В этот момент верх обрушился, и преподобного с братьями завалило камнями. Они все скончались. Это было в 1000-1001 годах.

Народные приметы

Если 18 июля прохладно, то и на сенокос в августе будет прохладно.

Если ночью луна то показывается на небе, то прячется за облаками, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя скучать и грустить

Нельзя сплетничать, обсуждать других людей или завидовать им.

Не рекомендуется спать днем.

Нельзя лениться. День подходит для активной работы – но только до заката. После него нужно отдохнуть.