Сегодня 12 июня: какой праздник и день в истории

12 июня 1920 года официально открыли Панамский канал, в 1923 году Гарри Гудини впервые продемонстрировал свой трюк освобождения из смирительной рубашки, вися над землей. В 1964-м в этот день Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению.

Праздники и памятные даты 12 июня

12 июня в Украине – День работника фондового рынка.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день борьбы с детским трудом и День красной розы.

12 июня в истории

12 июня 1920 года открылся для судоходства Панамский канал.

История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма – а также многочисленными смертями рабочих. Строительство канала стало одним из самых больших и сложных строительных проектов в истории человечества. Длина канала – 81,6 км. Общая ширина – около 150 метров (шлюзы имеют ширину по 33 метра). А вот глубина – относительно незначительная – 12 метров. Впервые церемонию открытия канала провели еще в 1913-м при участии президента США Томаса Вудро Вильсона. Он нажал золотую кнопку в Белом доме, а в 4000 километрах произошел мощный взрыв. Он разрушил последнее препятствие, разделявшее воды Атлантического и Тихого океанов. Первый корабль прошел по каналу в 1914 году. Однако после этого случился большой оползень, из-за чего пришлось проводить еще ряд сложных и длительных работ. Начиная с 1920-го канал функционирует так, как было запланировано. Сейчас среднее время прохождения судна по каналу составляет 9 часов, а минимальное — 4 часа 10 минут. Максимальное количество кораблей, которые может пропустить канал в сутки, – 48.

12 июня 1923 года один из самых известных фокусников мира Гарри Гудини впервые публично высвободился из смирительной рубашки, вися над землей на высоте около 12 метров.

К этому моменту Гудини уже был широко известен благодаря трюкам по освобождению из наручников и резервуаров с водой. А в 1903 году его в кандалах и с 30-килограммовым шаром сбросили с моста в Темзу (через несколько минут Гудини выплыл, размахивая наручниками). Кроме иллюзионистских секретов, Гудини реально обладал необычайной пластичностью и гибкостью, умел выворачивать суставы и умело управлять своим телом и мышцами, что и позволяло ему осуществлять то, что многим казалось настоящей магией.

12 июня 1964 года всемирно известного борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению.

На тот момент он и его побратимы из вооруженного крыла Африканского национального конгресса перешли от политических к террористическим методам сопротивления. Они произвели ряд взрывов на правительственных и военных объектах, проводили партизанскую войну и военную подготовку своих активистов. Манделу, находившегося в бегах в течение 17 месяцев, арестовали 5 августа 1962 года. Как считается, информацией о его местонахождении с властями ЮАР поделилось ЦРУ. В начале его обвинили в организации забастовки рабочих и незаконном пересечении государственной границы и приговорили к пяти годам заключения. Более жесткие обвинения смогли предъявить в 1963 году – после ареста еще нескольких известных лидеров АНК. У них обнаружили записи и дневники Манделы, которые и предоставили доказательства следствию.

Всем задержанным предъявили обвинения в организации диверсий и ряда преступлений, равных государственной измене. Такие обвинения предусматривали приговор в виде смертной казни. Суд признал Маделу и нескольких его соратников виновными. Однако 12 июня 1964 года меру наказания сменили на пожизненное лишение свободы. Именно во время отбытия этого срока (который все же не стал пожизненным) Мандела приобрел мировую известность. В местных и международных СМИ ширился лозунг «Free Nelson Mandela!» («Освободите Нельсона Манделу!»). Результатом этой масштабной информационной кампании, а также процессов демократизации самой ЮАР стало не только освобождение Манделы, но и дальнейшее его избрание президентом страны.

Церковный праздник 12 июня

12 июня христиане чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской. Преподобный Исаакий жил в IV веке. Приняв постриг, находился в пустыне. Во время гонений времен царствования императора Валента Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных. В это время войной на империю пошли готы. Когда император Валент выходил на бой с ними с войском из столицы, преподобный Исаакий громко воскликнул: «Царь, открой храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император не отреагировал. Когда Исаакий трижды повторил свой призыв, Валент приказал бросить святого в глубокий овраг, поросший колючим терном. Исаакий чудом выжил и смог выбраться. Он догнал императора и еще раз предупредил, что если он не откроет православным храмы, то не вернется в живым и погибнет в огне. Император отдал приказ держать Исаакия в заключении до собственного возвращения. Но он не вернулся. Готы разбили его войско, а император погиб – сгорел в сарае с соломой, где прятался. Преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка. Когда престол занял Феодосий Великий, он прислушался к советам Исаакия и открыл православным храмы. Исаакий же по просьбе местных не вернулся в пустыню, а остался жить в Константинополе, заботясь о мирянах, помогая бедным и страждущим. Умер мирно в 383 году.

Народные приметы

Если шиповник только зацвел, то зима будет суровой и без снега.

Крик совы ночью – к резкому похолоданию.

Что нельзя делать 12 июня

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Нельзя ходить в лес.

Нельзя отказывать в помощи.