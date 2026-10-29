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Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты до 50 тыс. гривен

Общество 13:08   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты до 50 тыс. гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 29 октября в Харьковской области актуальны 2427 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Упорядочитель строительный – 50 000 грн.

2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования авто – 40 000 грн.

3. Врач-терапевт – 39 998 грн.

4. Представитель торговый – 35 000 грн.

5. Слесарь-сантехник – 30 000 грн.

6. Инженер-конструктор – 29 990 грн.

7. Плотник – 28 750 грн.

8. Штукатур – 26 000 грн.

9. Лаборант (медицина) – 25 000 грн.

10. Фенольник – 24 500 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, очередную схему уклонения от мобилизации разоблачили правоохранители в Харькове – мужчинам мобилизационного возраста оформляли инвалидность за взятки. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатором был 37-летний врач-хирург из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 29 октября в Харьковской области актуальны 2427 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".