Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты до 50 тыс. гривен

По состоянию на 29 октября в Харьковской области актуальны 2427 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Упорядочитель строительный – 50 000 грн.

2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования авто – 40 000 грн.

3. Врач-терапевт – 39 998 грн.

4. Представитель торговый – 35 000 грн.

5. Слесарь-сантехник – 30 000 грн.

6. Инженер-конструктор – 29 990 грн.

7. Плотник – 28 750 грн.

8. Штукатур – 26 000 грн.

9. Лаборант (медицина) – 25 000 грн.

10. Фенольник – 24 500 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, очередную схему уклонения от мобилизации разоблачили правоохранители в Харькове – мужчинам мобилизационного возраста оформляли инвалидность за взятки. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатором был 37-летний врач-хирург из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.