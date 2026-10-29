Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:11

Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты до 50 тыс. гривен

По состоянию на 29 октября в Харьковской области актуальны 2427 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

12:05

Сколько магазинов, АЗС и аптек готовы работать без света в Харькове

В Харьковском горсовете сообщают: местные предприниматели оборудуют свои заведения генераторами и другими источниками автономного питания.

«На сегодня во время аварийных или плановых отключений электроэнергии в Харькове работают более 2,2 тыс. магазинов, 476 аптек, 155 АЗС, 119 зоомагазинов, 44 ветеринарные клиники. Также генераторами оборудованы все 46 рынков и торговых площадок», — отметили в мэрии.

Там также рассказали, что в большинстве супермаркетов, торговых центров, отделениях «Новой почты» горожане во время отсутствия света могут зарядить гаджеты в специально оборудованных местах.

08:50

Интенсивнее бои на севере: как прошли сутки на фронте Харьковщины

В течение минувших суток в регионе зафиксировали восемь боев. Почти все – были на севере от Харькова, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз около Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов. На Купянском – СОУ сдержали один штурм ВС РФ в районе Новоосиново.

07:30

Ночью и утром россияне терроризировали Харьков: мэр сообщил о двух «прилетах»

29 октября мэр Игорь Терехов периодически писал об ударах по городу. Под атакой оказались несколько районов. Первый удар зафиксировали около 03:15. Вскоре городской голова уточнил: «прилет» пришелся по Холодногорскому району. На месте обстрела начался пожар, информации о пострадавших не было.

Второй раз оккупанты атаковали Салтовский район Харькова около 04:40. По информации городского головы, враг ударил по учебному заведению. Данных о разрушениях и пострадавших также нет.

Еще один взрыв прозвучал в городе утром, около 07:05. Терехов вскоре написал, что третий удар пришелся по Индустриальному району.