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На Харьковщине ограбили поврежденный обстрелом магазин: подозреваемого нашли

Общество 16:41   28.10.2026
Виктория Яковенко
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На Харьковщине ограбили поврежденный обстрелом магазин: подозреваемого нашли

Кража произошла 18 сентября в селе Артемовка. Из пострадавшего в результате атак РФ магазина вынесли товаров на почти 30 тысяч гривен.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в магазине было повреждено окно, его закрыли деревянным листом. Однако неизвестный повредил его и проник внутрь.

«Из магазина злоумышленник вынес почти 50 бутылок алкогольных напитков, 120 пачек сигарет, полотенца, носки, LED-лампы и беспроводные наушники. Общая сумма нанесенного владельцу ущерба составляет почти 30 тысяч гривен», — рассказали правоохранители.

Полицейские установили предполагаемого вора. Им оказался 36-летний житель Киевской области.

Ему сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 31-летнюю харьковчанку подозревают как минимум в трех кражах из магазинов. За «бесплатные»  товары ей грозит восемь лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кража произошла 18 сентября в селе Артемовка. Из пострадавшего в результате атак РФ магазина вынесли товаров на почти 30 тысяч гривен.".