Генштаб рассказал, как прошли сутки на фронте: восемь боев было на Харьковщине

Восемь раз пытались прорваться россияне на Харьковщине в течение минувших суток, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Охримовки и Малой Волчьей.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма врага в районе Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. Вчера противник нанес три ракетных удара и 68 авиационных ударов, во время которых сбросил 258 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9654 дрона-камикадзе и совершили 2535 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 35 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: