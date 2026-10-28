Генштаб розповів, як минула доба на фронті: вісім боїв було на Харківщині

Вісім разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Учора противник завдав трьох ракетних ударів та 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9654 дрони-камікадзе та здійснили 2535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 35 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі: