Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Генштаб розповів, як минула доба на фронті: вісім боїв було на Харківщині

Україна 08:09   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Генштаб розповів, як минула доба на фронті: вісім боїв було на Харківщині

Вісім разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Учора противник завдав трьох ракетних ударів та 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9654 дрони-камікадзе та здійснили 2535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 35 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Читайте також: ДСНС показала фото та відео з місця нічних «прильотів» у Основ’янському районі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
28.10.2026, 13:57
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
28.10.2026, 09:35
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026, 06:00
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026, 10:19
Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА
Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА
28.10.2026, 13:00

Новини за темою:

28.10.2026
Списані дрони продавали військовим як нові: обшуки провели і в Харкові 📹
28.10.2026
Харків та область відновлюється після нещодавніх обстрілів: що виконано
28.10.2026
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
28.10.2026
За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов
28.10.2026
Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб розповів, як минула доба на фронті: вісім боїв було на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби, пише Генштаб ЗСУ.".