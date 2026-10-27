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Не могла вибратися з будинку після удару: як рятували жінку під Харковом 📹

Суспільство 13:52   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Не могла вибратися з будинку після удару: як рятували жінку під Харковом 📹 Скриншот

Правоохоронці врятували на Харківщині маломобільну жінку з палаючого будинку після атаки БпЛА.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 жовтня в селищі Мала Данилівка внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула пожежа. Під ударом опинився житловий будинок, він зазнав значних руйнувань.

«Усередині перебувала літня жінка з обмеженими можливостями, яка через свій стан не могла самостійно вибратися з небезпечного місця. Поліцейські, які прибули на місце події, поспішили врятувати жінку. Правоохоронці винесли її з охопленого вогнем будинку та викликали бригаду екстреної медичної допомоги», – розповіли копи.

У жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені житловий будинок, гараж і два цивільні автомобілі.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вранці 24 жовтня ворог атакував БпЛА Черкаську Лозову та Малу Данилівку. Унаслідок ударів, повідомляв начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, пошкоджено п’ять автомобілів, серед яких автомобіль швидкої медичної допомоги та спеціальна техніка. Також пошкоджень зазнали кілька житлових будинків у Черкаській Лозовій та один будинок у Малій Данилівці. Одна людина отримала поранення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 13:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці врятували на Харківщині маломобільну жінку з палаючого будинку після атаки БпЛА.".