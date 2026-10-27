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Харків атакували БпЛА: удар по ТЦ, пошкоджений вхід до метро (доповнено)

Події 15:34   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Харків атакували БпЛА: удар по ТЦ, пошкоджений вхід до метро (доповнено) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 13:30 у Харкові було чутно вибух. Ворог, попередньо, поцілив БпЛА по ТЦ в Слобідському районі. Пізніше “прильоти” зафіксували у Шевченківському районі. Крім цього, під ударом був Холодногірський район.

Доповнено о 15:34. Мер Ігор Терехов повідомляє, що ще одне влучання зафіксували у Холодногірському районі – пошкоджена адміністративна будівля.

Доповнено о 14:56. У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватне авто та вхід до однієї зі станцій метрополітену, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 14:39. В Шевченківському районі сталося ще одне влучання БпЛА, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 14:33. Ще одне влучання ворожого БпЛА зафіксували у Шевченківському району. Відомо про одного пораненого, пише мер Харкова Ігор Терехов.

13:36. Мер Ігор Терехов інформує, що, попередньо, зафіксували влучання ворожого БпЛА по торгівельному центру в Слобідському районі. Інформацію уточнюють.

Моніторингові канали попереджали про реактивний «шахед» над містом.

Нагадаємо, після 18:00 26 жовтня Новобаварський район Харкова опинився під ударом. У ДСНС у Харківській області повідомили, що російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Новобаварському району Харкова. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, в результаті обстрілу двоє людей загинули. Постраждалих четверо: це 61-річний та 77-річний чоловік, 60-річна жінка та 17-річна дівчина. Пошкоджені десять гаражів, чотири приватні домоволодіння, чотири багатоквартирні будинки, дитсадок. Ліквідована пожежа двох автомобілів та нежитлової будівлі.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 15:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:30 у Харкові було чутно вибух.".