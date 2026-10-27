Ошукав знайомого на 2 млн грн: підозрюють співробітника банку в Харкові

Слідство вважає, що працівник одного з банківських відділень у Харкові ошукав свого знайомого на 47450 доларів та майже 2000 євро, що за курсом НБУ становить понад 2 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, скориставшись довірою чоловіка, фігурант запевнив, що є керівником цього відділення, та запропонував розмістити його заощадження на банківських рахунках під вигідні відсотки. Він обіцяв, що самостійно владнає всі необхідні службові формальності та оформить депозити.

“Упродовж вересня — жовтня 2025 року підозрюваний кількома траншами отримав від знайомого значні суми готівки. Щоб створити видимість належного оформлення банківських операцій, він передавав потерпілому підроблені квитанції до платіжних інструкцій. У документах містилися завідомо неправдиві відомості: зазначений банківський рахунок на той момент уже був закритий, а підписантом вказувалася працівниця, яка давно звільнилася з банку та перебувала за кордоном”, – зазначили правоохоронці.

Потерпілий засумнівався у знайомому, тож звернувся до банку. Там йому повідомили, що кошти на рахунок не надходили. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Також йому можуть додатково інкримінувати підроблення документів.