Кінець Епіцентру в Харкові, смертельна пожежа – підсумки вихідних і 26 жовтня

Останній гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові знищили реактивні «шахеди» в суботу. У неділю сталася смертельна пожежа в Індустріальному районі. На Харківщині зареєстрували перше цьогоріч отруєння грибами. «Об’єктив» нагадує головні новини вихідних і понеділка, 26 жовтня.

Ввечері в суботу, 24 жовтня, після серії ударів реактивними дронами в гіпермаркеті виникла масштабна пожежа. Міський голова Ігор Терехов відзначив: вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади. Атака на гіпермаркет тривала й тоді, коли на місці вже працювали вогнеборці. Пресслужба ДСНС Харківщини повідомила: через повторні удари постраждали двоє рятувальників, знищена пожежна автоцистерна. Ще один вогнеборець постраждав під час гасіння пожежі. Відвідувачі та персонал торгового центру в момент атаки були в укритті. В однієї людини – гостра реакція на стрес. Загалом за минулий тиждень місто пережило 36 «прильотів». Через них загинули три людини. 28 харків’ян були поранені. Більшість ударів завдали реактивними «шахедами».

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Ввечері в неділю, 25 жовтня, палав шестиповерховий будинок в Індустріальному районі. Одна людина загинула, п’ятеро постраждали, ще вісьмох вдалося врятувати, інформують у ДСНС.

Новий метод маскування вибухівки виявили в Золочівській громаді. Російські війська там дистанційно мінують територію, видаючи міни за елементи навколишнього середовища та побутові речі. Цього разу вибухівка була захована в одязі, повідомило місцеве видання «Зоря». Жителів прикордоння закликають не наближатися до будь-яких предметів, походження яких невідоме.

Перший випадок отруєння дикорослими грибами зафіксували на Харківщині цього року. Обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує: житель Солоницівської громади з’їв смажені гриби невідомого походження, які зібрав біля свого будинку. Уже за шість годин у нього виникли ознаки отруєння. Постраждалого доправили в інтенсивну терапію, зараз він продовжує лікування в стаціонарі.

Завтра, 27 жовтня, в Україні відбудеться радіодиктант національної єдності. Долучитися до нього можна об 11:00. Диктант транслюватиме Суспільне – в етері каналу «Культура», на радіо «Культура» та Українському радіо – в тому числі на його ютуб-каналі. Текст диктанту має назву «Лист, який не закінчується». Його автор – письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Це пов’язано з переходом на зимовий час. На відвідувачів чекають із вівторка по неділю з 09:00 до 16:00.

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