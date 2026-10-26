Новини Харкова — головне 26 жовтня: проблеми зі світлом, отруєння грибами

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:31

Головні події доби у відеодайджесті

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21:45

Яскраве атмосферне явище помітили у Харкові: що означає

У небі над Харковом 26 жовтня можна було спостерігати красиве атмосферне явище – гало. У минулі часи це явище сприймалося як знак, повідомив астроном Володимир Кажанов. Його можна було побачити неозброєним оком.

“Але потрібно бути обережним і оберігати очі від яскравого світла Сонця. Більш зручно спостерігати в сонячних окулярах, але не тривалий час, закриваючи Сонце рукою, щоб не нашкодити очам”, – попереджає астроном.

За його словами, гало зазвичай з’являється навколо Сонця та Місяця, іноді навколо інших джерел світла, таких як вуличні вогні.

18:30

Харків знову під ударом: що відомо

Після 18:00 ворог завдав кількох ударів по Новобаварському району Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, загинула одна людина та поранена 17-річна дівчина. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів. Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів. Пізніше Терехов повідомив про двох загиблих та чотирьох поранених.

16:45

Близько 16:40 у Харкові було чутно вибух

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Холодногірському району.

До цього моніторингові канали писали про реактивний «шахед», що літав над Харковом.

16:16

Загинули 12 людей: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня

Упродовж минулого тижня під ворожими ударами перебували 113 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів 12 людей загинули, серед них – двоє дітей. Постраждали 148 людей, серед них – 11 дітей.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон: 27 ракет, вісім КАБів, три РСЗВ, 19 БпЛА типу «Герань-2», три «ланцети», 19 «молний», 50 FPV-дронів, тип ще 786 безпілотників встановлюють.

Детальніше про наслідки ударів.

14:52

Вибухівка в одязі: жителів Золочева попередили про дистанційне мінування

У селищі Золочів в одному з густонаселених районів виявили вибухонебезпечний предмет, захований в елементах одягу, повідомляє видання «Зоря».

«Російські війська продовжують дистанційно мінувати територію, створюючи смертельну загрозу для мирного населення. Будьте максимально уважними!», – йдеться у повідомленні.

13:45

Зібрав біля будинку: грибами отруївся чоловік на Харківщині

На Харківщині зафіксували перший від початку року випадок отруєння дикорослими грибами. До лікарні шпиталізували чоловіка похилого віку, повідомили у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що житель Солоницівської громади з’їв смажені дикорослі гриби невідомого походження, які зібрав біля свого будинку. Перші прояви отруєння виникли вночі, через шість годин після вживання.

«Бригада швидкої медичної допомоги доставила хворого до відділення інтенсивної терапії Обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб з діагнозом «отруєння грибами». На теперішній час постраждалий продовжує симптоматичне лікування у стаціонарі. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеня важкості», – розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота.

12:39

Тиждень жорстоких атак у Харкові: знищено останній «Епіцентр», повторні удари

Минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів, повідомив мер Ігор Терехов. Три людини загинули, 28 – постраждали, серед них – троє дітей.

«З третьої спроби росіяни знищили останній «Епіцентр», який продовжував працювати в Харкові. За останні два місяці вони тричі атакували цей гіпермаркет. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи. Але 24 жовтня серія влучань реактивними дронами спричинила надто масштабну пожежу. Вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади», – підкреслив Терехов.

Він додав, що наразі перебувають на постійному зв’язку з керівництвом магазину.

Ще одна підла тактика ворога, розповів Терехов, – повторні удари по місцях, де вже працюють екстрені служби. 24 жовтня під час гасіння пожеж в Основ’янському та Індустріальному районах під обстріл потрапили працівники ДСНС – троє рятувальників отримали поранення. На одному з об’єктів повністю знищено пожежну автоцистерну.

11:41

Три жінки постраждали через удари по Лозовщині: деталі повідомив Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що 25 жовтня росіяни двічі вдарили по селищу Краснопавлівка. В результаті постраждали три жінки, дві з них госпіталізовані з осколковими пораненнями.

“У селищі пошкоджена будівля колишнього гуртожитку, господарчі споруди, об’єкти торгівлі та сусідні багатоповерхівки. На місцях працюють екстрені та профільні служби, з’ясовують усі обставини й надають допомогу людям“, – додав Зеленський.

09:02

Шестиповерховий дім горів у Харкові: загинув мешканець, п’ять – постраждали

Повідомлення про пожежу в Індустріальному районі рятувальники отримали 25 жовтня о 18:06. В результаті у вогні загинула людина, ще п’ять мешканців – постраждали. Як виявилося, спалахнув шестиповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників горіло вже кілька квартир на п’ятому поверсі. Загальна площа пожежі складала 20 квадратних метрів.

“Через сильне задимлення вогнеборцям довелося рятувати людей із задимленого під’їзду. Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку”, – написали в облуправлінні ДСНС.

Один мешканець загинув, п’ять – постраждали. Причину пожежі встановлюють. Вогонь гасили 30 рятувальників та вісім одиниць спецтехніки.

07:30

У Харкові проблеми зі світлом: у мерії розповіли, як курсує транспорт

У пресслужбі мерії попередили: у зв’язку із проблемами з електропостачанням у місті по-новому організований рух громадського транспорту.

Тимчасово не курсують:

трамваї на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від розворотного кола «Залютине» до вул. Євгена Котляра;

тролейбуси на вул. Холодногірській та вул. Дудинської.

Зміни в роботі маршрутів:

трамвай №3 курсує від розворотного кола «Новожанове» до вокзалу «Харків-Пасажирський»;

рух тролейбуса №27 тимчасово призупинено.

На час відсутності руху електротранспорту організовано роботу тимчасових автобусів:

від розворотного кола трамваїв «Залютине» до вокзалу «Харків-Пасажирський»;

за маршрутом тролейбуса №27.

Також поступово відновлюється рух тролейбусного маршруту №11, який вранці тимчасово обслуговували автобуси.

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