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Під час ліквідації пожежі у “Епіцентрі” постраждав рятувальник (фото/відео)

Події 08:38   25.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Під час ліквідації пожежі у “Епіцентрі” постраждав рятувальник (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що напередодні, 24 жовтня, росіяни атакували торговий центр в Основ’янському районі, а також цивільне підприємство – в Індустріальному. Внаслідок “прильотів” почалися пожежі, а під час їх ліквідації постраждали троє рятувальників. 

Обстріл Харкова 25 жовтня

На місці “прильоту” по цивільному підприємству в Індустріальному районі постраждали двоє рятувальників. Повністю знищена пожежна автоцистерна.

Обстріл Харкова 25 жовтня

“У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про «приліт» по ТЦ в Основ’янському районі ввечері в суботу, 24 жовтня. Персонал та відвідувачі були в укритті, але є постраждалий. Це 39-річний чоловік, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Загиблий та постраждалі — Терехов про «приліт» у Новобаварському районі Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 08:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “прильотів” почалися пожежі, а під час їх ліквідації постраждали троє рятувальників. ".