Під час ліквідації пожежі у “Епіцентрі” постраждав рятувальник (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що напередодні, 24 жовтня, росіяни атакували торговий центр в Основ’янському районі, а також цивільне підприємство – в Індустріальному. Внаслідок “прильотів” почалися пожежі, а під час їх ліквідації постраждали троє рятувальників.

На місці “прильоту” по цивільному підприємству в Індустріальному районі постраждали двоє рятувальників. Повністю знищена пожежна автоцистерна.

“У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про «приліт» по ТЦ в Основ’янському районі ввечері в суботу, 24 жовтня. Персонал та відвідувачі були в укритті, але є постраждалий. Це 39-річний чоловік, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.