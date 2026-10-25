Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что накануне, 24 октября, россияне атаковали торговый центр в Основянском районе, а также гражданское предприятие – в Индустриальном. В результате «прилетов» начались пожары, а во время их ликвидации пострадали трое спасателей.

На месте «прилета» по гражданскому предприятию в Индустриальном районе пострадали двое спасателей. Полностью уничтожена пожарная автоцистерна.

«В торговом центре возник масштабный пожар. Во время его тушения пострадал еще один спасатель», – добавили в ГСЧС.

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по ТЦ в Основянском районе вечером в субботу, 24 октября. Персонал и посетители были в укрытии, но есть пострадавший. Єто 39-летний мужчина, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.