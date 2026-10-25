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Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)

Происшествия 08:38   25.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что накануне, 24 октября, россияне атаковали торговый центр в Основянском районе, а также гражданское предприятие – в Индустриальном. В результате «прилетов» начались пожары, а во время их ликвидации пострадали трое спасателей. 

Обстрел Харькова 25 октября

На месте «прилета» по гражданскому предприятию в Индустриальном районе пострадали двое спасателей. Полностью уничтожена пожарная автоцистерна.

Обстрел Харькова 25 октября

«В торговом центре возник масштабный пожар. Во время его тушения пострадал еще один спасатель», – добавили в ГСЧС.

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по ТЦ в Основянском районе вечером в субботу, 24 октября. Персонал и посетители были в укрытии, но есть пострадавший. Єто 39-летний мужчина, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилетов» начались пожары, а во время их ликвидации пострадали трое спасателей. ".