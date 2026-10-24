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Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова

Происшествия 00:21   25.10.2026
Оксана Горун
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Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова

После 23:00 24 октября по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району.

«К сожалению, в Новобаварском районе есть один погибший, еще четыре человека пострадали», — проинформировал о последствиях удара мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: «В результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание».

Напомним, армия РФ била по Харькову реактивными беспилотниками в течение всего дня 24 октября. К вечеру в ход пошли также ракеты. «Прилеты» были в Основянском и Индустриальном районах города, а также — в пригороде.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 00:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 23:00 24 октября по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району".