Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова

После 23:00 24 октября по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району.

«К сожалению, в Новобаварском районе есть один погибший, еще четыре человека пострадали», — проинформировал о последствиях удара мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: «В результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание».

Напомним, армия РФ била по Харькову реактивными беспилотниками в течение всего дня 24 октября. К вечеру в ход пошли также ракеты. «Прилеты» были в Основянском и Индустриальном районах города, а также — в пригороде.