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Загиблий та постраждалі – Терехов про приліт у Новобаварському районі Харкова

Події 00:21   25.10.2026
Оксана Горун
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Загиблий та постраждалі – Терехов про приліт у Новобаварському районі Харкова

Після 23:00 24 жовтня по Харкову ударив російський реактивний БпЛА. “Приліт” припав по Новобаварському району.

“На жаль, у Новобаварському районі є один загиблий, ще четверо людей постраждали”, – поінформував про наслідки удару мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: “Внаслідок ворожого удару по Новобаварському району спалахнула одноповерхова будівля”.

Нагадаємо, армія РФ била по Харкову реактивними безпілотниками протягом усього дня 24 жовтня. Надвечір у хід пішли також ракети. “Прильоти” були в Основ’янському та Індустріальному районах міста, а також – у передмісті.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 00:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 23:00 24 жовтня по Харкову ударив російський реактивний БпЛА. “Приліт” припав по Новобаварському району".