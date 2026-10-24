Загиблий та постраждалі – Терехов про приліт у Новобаварському районі Харкова
Після 23:00 24 жовтня по Харкову ударив російський реактивний БпЛА. “Приліт” припав по Новобаварському району.
“На жаль, у Новобаварському районі є один загиблий, ще четверо людей постраждали”, – поінформував про наслідки удару мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: “Внаслідок ворожого удару по Новобаварському району спалахнула одноповерхова будівля”.
Нагадаємо, армія РФ била по Харкову реактивними безпілотниками протягом усього дня 24 жовтня. Надвечір у хід пішли також ракети. “Прильоти” були в Основ’янському та Індустріальному районах міста, а також – у передмісті.