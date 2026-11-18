FPV-дрони на оптоволокні та на радіокеруванні є справжньою бідою усіх прифронтових населених пунктів. І Харків – не виключення. Як врятуватися від FPV-дрона, якщо ви рухаєтеся пішки чи автівкою, а ще – хто ж рве антидронові сітки на трасах, МГ «Об’єктив» розповів Василь Лещенко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58 окремої мотопіхотної бригади.

Сховатися у тінь, під дерево чи у чагарники – поради пішоходам

Якщо людина чує FPV-дрон, але поблизу немає укриття та будинку, де можна сховатися глибше у приміщення, треба зайти місце, де багато заростей, радить Василь Лещенко.

«Згодиться якийсь чагарник, кущі, можна стати за густі дерева. FPV-дрони мають обмеження відеокамери, тому їм важко ідентифікувати людину і взагалі об’єкт, якщо він прихований у кущах, де власне і можна сховатися», – пояснив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Цей спосіб спрацьовує і восени, коли вже опало листя, зазначив офіцер.

«Якщо це дерево, то краще встати біля стовбура, щоб силует людини злився безпосередньо із ним. Якщо вже нічого немає поряд, то за умови сонячної погоди можна сховатися хоча б у тінь і притиснутися до якогось монолітного об’єкта – навіть тоді у людини більше шансів, що дрон її не побачить», – зазначив Василь Лещенко.

Не ганяти наввипередки із дроном

Якщо водій помітив, що FPV-дрон переслідує його машину, треба якомога швидше залишити автівку. На ходу не варто вистрибувати, бо можна травмуватися.

«Але треба зупинитися, бажано біля якоїсь посадки, де є дерева чи кущі, або біля будівлі. Але не треба ганятися наввипередки із дроном і намагатися врятувати авто. Не варто з’ясовувати, хто швидше: дрон летить чи машина їде? Швидкість FPV-дрона на радіокеруванні може сягати й 120км /г, і 200 км/г. На оптоволокні він повільніший, може розвивати швидкість до 80 км. Але цивільна людина навряд розрізняє, хто за ним летить: радіодрон чи дрон на оптоволокні, тому краще не ризикувати, бо можна програти. Частіше програють», – зазначив Василь Лещенко.

У більшості випадків FPV-дрон буде вражати саме автівку. Звісно, є холоднокровні пілоти, які можуть полювати і на людей, визнає командир. Але більшість полюють на машини.

Чому антидронові сітки на дорогах рвуться і хто за цим стоїть

Загалом цивільним краще не їздити дорогами, де висока загроза FPV-дронів, каже командир. Небезпечна Золочівська траса і дорога на Феськи, варто уникати залізничного переїзду в Дергачах і Малій Данилівці, особливо у години пік, коли максимально багато машин і формуються корки.

«Не треба ризикувати, тому що сітки захищають відносно, бо час від часу рвуться. Власне ворожі FPV-дрони часом роблять у сітках ходи: підлітають, вибухають, щоб сітку розірвало, а крізь ці проходи потім залітають всередину інші російські дрони», – пояснив офіцер.

Існує кілька порад, як вижити, якщо ви їдете трасою, затягнутою сіткою, а ворожий дрон з’явився поруч.

«Якщо ми їдемо під сіткою і ми бачимо дрон, то у нас шансів врятуватися дуже мало. Головне перелізти під сіткою туди, де не буде БпЛА. Якщо дрон всередині цього коридору, то вийти назовні. Якщо назовні БпЛА, то зайти у коридор. Але краще не їздити там, де літають дрони», – ще раз наголосив Василь Лещенко.