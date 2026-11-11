Які автівки найчастіше викрадають у Харківській області

У 2026 році, у порівнянні із 2021 роком, вдвічі менше викрадають автівки, повідомила МГ «Об’єктив» ГУ Нацполіції Харківської області.

У 2021 році за ст. 289 КК України до ЄРДР внесли 172 кримінальних правопорушень (надійшло 227 повідомлень), у 2022 році – 617 (надійшло 1158 повідомлень), у 2023 році – 169 (надійшло 718 повідомлень), у 2024 році – 84 (надійшло 593 повідомлення), у 2025 році – 108 (надійшло 483 повідомлення), у 2026 році – 92 (надійшло 403 повідомлення).

Найчастіше зловмисники викрадали автівки «ВАЗ», «Volkswagen», «Opel» «Nissan», «Renault» та «Mitsubishi».

Раніше “Об’єктив” повідомляв, що злодії цуплять частіше і чому крадіжок у Харкові та області у 2026 році поменшало.