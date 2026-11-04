Дрон атакував автомобіль міжнародної гуманітарної організації під Харковом

У вівторок, 3 листопада, під удар дрону потрапив автомобіль Данської ради у справах біженців (DRC) у Харківській області. Уся команда встигла залишити автомобіль до удару та не постраждала, повідомили в організації.

Співробітники цієї міжнародної гуманітарної організації займалися обстеженням території та навчанням місцевих жителів правил мінної безпеки.

У DRC відзначають, що автомобіль був маркований логотипом DRC, тому оператор дрона бачив, куди цілився.

“Данська рада у справах біженців рішуче засуджує цей напад. Міжнародне гуманітарне право вимагає поважати і захищати гуманітарних працівників, а також транспортні засоби, що використовуються ними для надання допомоги. Такі удари наражають на небезпеку наших колег і ставлять під загрозу допомогу громадам, які постраждали внаслідок війни. Закликаємо дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та гарантувати безпеку гуманітарного персоналу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському облцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.