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Дрон атакував автомобіль міжнародної гуманітарної організації під Харковом

Події 19:21   04.11.2026
Тетяна Литвіна
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Дрон атакував автомобіль міжнародної гуманітарної організації під Харковом Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У вівторок, 3 листопада, під удар дрону потрапив автомобіль Данської ради у справах біженців (DRC) у Харківській області. Уся команда встигла залишити автомобіль до удару та не постраждала, повідомили в організації.

Співробітники цієї міжнародної гуманітарної організації займалися обстеженням території та навчанням місцевих жителів правил мінної безпеки.

У DRC відзначають, що автомобіль був маркований логотипом DRC, тому оператор дрона бачив, куди цілився.

“Данська рада у справах біженців рішуче засуджує цей напад. Міжнародне гуманітарне право вимагає поважати і захищати гуманітарних працівників, а також транспортні засоби, що використовуються ними для надання допомоги. Такі удари наражають на небезпеку наших колег і ставлять під загрозу допомогу громадам, які постраждали внаслідок війни. Закликаємо дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та гарантувати безпеку гуманітарного персоналу”, – йдеться у повідомленні.

обстріл автомобіля Данської ради у справах біженців

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Нагадаємо, бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському облцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 19:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 3 листопада, під удар дрону потрапив автомобіль Данської ради у справах біженців (DRC) у Харківській області. Уся команда встигла залишити авто.".