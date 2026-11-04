Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

2 листопада на сайті Президента України опублікували указ №1079/2026 – про нагородження Меланії Трамп орденом княгині Ольги.

В указі сказано, що президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США орденом княгині Ольги “За вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України”.

Зазначимо, 23 жовтня стало відомо, що завдяки ініціативі дружини президента США Меланії Трамп вдалося досягти тимчасового припинення вогню на Херсонщині. Це було необхідне для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках. Через російську агресію у місті сталася справжня гуманітарна катастрофа – люди залишилися без їжі, медикаментів, а через постійні обстріли евакуація стала неможливою.