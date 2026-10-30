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РФ просунулась у прикордонні на півночі Харківщини – DeepState оновив мапу

Фронт 16:21   30.10.2026
Вікторія Яковенко
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РФ просунулась у прикордонні на півночі Харківщини – DeepState оновив мапу Мапа DeepState

Вдень 30 жовтня аналітики проєкту “DeepState” оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворога на Харківщині.

За даними осінтерів, окупанти мали успіх поблизу села Гранів Дергачівської громади.

Зазначимо, що цей населений пункт розташований у прикордонні на півночі регіону. Поруч – Козача Лопань та село Шевченка.

Нагадаємо, що в червні спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська присутні в прикордонному селі Гранів і “намагаються залізти та закріпитися” в Козачій Лопані. ЗС РФ намагаються відкрити нове вклинення на півночі від Харкова – так оцінював Трегубов ситуацію біля кордону.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 16:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 жовтня аналітики проєкту “DeepState” оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворога на Харківщині.".