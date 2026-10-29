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Інтенсивніші бої на півночі: як минула доба на фронті Харківщини

Україна 08:06   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Інтенсивніші бої на півночі: як минула доба на фронті Харківщини Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Протягом минулої доби у регіоні зафіксували вісім боїв. Майже всі – були на півночі від Харкова, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися сім разів біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів.

На Куп’янському – СОУ стримали один штурм ЗС РФ у районі Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Учора авіація противника завдала 79 авіаційних ударів, зокрема скинула 257 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9135 дронів-камікадзе та здійснили 2439 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили у ГШ.

Втрати окупантів на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби у регіоні зафіксували вісім боїв. Майже всі – були на півночі від Харкова, пишуть у Генштабі ЗСУ.".