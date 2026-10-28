Святаша затримали, Основ’янський район тероризують БпЛА – підсумки 28 жовтня

У Швеції затримали харківського екснардепа-втікача Дмитра Святаша. По місту вночі та вдень били російські реактивні «Герані-3». FPV атакував евакуаційну команду на Харківщині. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Харківський екснадреп-утікач приїхав на концерт Стіві Вандера. Натомість опинився в центрі утримання під вартою Міграційної ради Швеції. Про це повідомило шведське видання «Expressen». Затримала Дмитра Святаша прикордонна поліція – при тому, що на контролі він пред’являв український, а не російський паспорт. Причиною стало рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд до Шенгенської зони, яке винесли у вересні цього року. Адвокат Святаша подав апеляцію та стверджує, що його клієнт готовий повернутися в Росію приватним літаком. Нагадаємо, Святаша СБУ оголосила в розшук ще у 2022 році через посягання на територіальну цілісність України. За цією статтею він заочно засуджений до 12 років позбавлення волі. А також має підозру в держзраді.

<br />

Вдень 28 жовтня удар припав по території поштового відділення. Загинув чоловік 38 років. Жінка та троє чоловіків зазнали поранень, повідомила Харківська обласна прокуратура. Масштабну пожежу вночі гасили в тому ж Основ’янському районі. Через удар «Герані-3» по цивільному підприємству загорілася його будівля та будинки навколо. Постраждали п’ятеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик. У дитини – гостра реакція на стрес.

Атакована евакуаційна група поліції та Червоного Хреста на Харківщині. Два поліціянти поранені. На броньованій автівці вони прямували до Зеленого Гаю, що у Великобурлуцькій громаді. У транспорт поцілив російський FPV-дрон. Постраждалі в лікарні.

Харківська обласна прокуратура повідомила про перебіг двох кримінальних справ у Харкові. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього співробітника ТЦК. Він, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за $4500 розв’язати проблеми з обліком. За це може сісти на вісім років. У продажі фіктивної інвалідності ухилянту підозрюють харківського лікаря. Прайс був понад $7000. За даними речника УСБУ Владислава Абдули, підозрюваний – 37-річний хірург міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Його затримали після передачі «клієнту» готового висновку про встановлення ІІІ групи інвалідності.

Понад 700 багаторічних рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові. У Харківзеленбуді повідомили, що cхили прикрасили композиціями з кущів хризантем і пахучої лаванди. Також посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 28 жовтня:

Списані дрони продавали військовим як нові: обшуки провели і у Харкові

На Харківському напрямку НРК вперше виконав місію під управлінням ІІ

Жителя Печеніга звинувачують у коригуванні ударів по греблі: загрожує довічне