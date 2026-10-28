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Святаша затримали, Основ’янський район тероризують БпЛА – підсумки 28 жовтня

Події 23:00   28.10.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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Святаша затримали, Основ’янський район тероризують БпЛА – підсумки 28 жовтня

У Швеції затримали харківського екснардепа-втікача Дмитра Святаша. По місту вночі та вдень били російські реактивні «Герані-3». FPV атакував евакуаційну команду на Харківщині. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Святаша затримали у Швеції

Харківський екснадреп-утікач приїхав на концерт Стіві Вандера. Натомість опинився в центрі утримання під вартою Міграційної ради Швеції. Про це повідомило шведське видання «Expressen». Затримала Дмитра Святаша прикордонна поліція – при тому, що на контролі він пред’являв український, а не російський паспорт. Причиною стало рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд до Шенгенської зони, яке винесли у вересні цього року. Адвокат Святаша подав апеляцію та стверджує, що його клієнт готовий повернутися в Росію приватним літаком. Нагадаємо, Святаша СБУ оголосила в розшук ще у 2022 році через посягання на територіальну цілісність України. За цією статтею він заочно засуджений до 12 років позбавлення волі. А також має підозру в держзраді.

БпЛА «Герань-3» атакували Основ’янський район вдень та вночі

Вдень 28 жовтня удар припав по території поштового відділення. Загинув чоловік 38 років. Жінка та троє чоловіків зазнали поранень, повідомила Харківська обласна прокуратура. Масштабну пожежу вночі гасили в тому ж Основ’янському районі. Через удар «Герані-3» по цивільному підприємству загорілася його будівля та будинки навколо. Постраждали п’ятеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик. У дитини – гостра реакція на стрес.

FPV вдарив по евакогрупі

Атакована евакуаційна група поліції та Червоного Хреста на Харківщині. Два поліціянти поранені. На броньованій автівці вони прямували до Зеленого Гаю, що у Великобурлуцькій громаді. У транспорт поцілив російський FPV-дрон. Постраждалі в лікарні.

Відповідатимуть за допомогу ухилянтам

Харківська обласна прокуратура повідомила про перебіг двох кримінальних справ у Харкові. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього співробітника ТЦК. Він, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за $4500 розв’язати проблеми з обліком. За це може сісти на вісім років. У продажі фіктивної інвалідності ухилянту підозрюють харківського лікаряПрайс був понад $7000. За даними речника УСБУ Владислава Абдули, підозрюваний – 37-річний хірург міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Його затримали після передачі «клієнту» готового висновку про встановлення ІІІ групи інвалідності.

У центрі Харкова сіють лугові квіти 

Понад 700 багаторічних рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові. У Харківзеленбуді повідомили, що cхили прикрасили композиціями з кущів хризантем і пахучої лаванди. Також посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 28 жовтня:

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Швеції затримали харківського екснардепа-втікача Дмитра Святаша. По місту били російські реактивні «Герані-3». «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".