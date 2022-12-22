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Закликав отримувати паспорти рф. СБУ оголосила екснардепа Святаша у розшук

Політика 15:18   22.12.2022
Оксана Якушко
Закликав отримувати паспорти рф. СБУ оголосила екснардепа Святаша у розшук

Колишній нардеп від ПР Дмитро Святаш у розшуку через співпрацю з рф, повідомляє СБУ.

Дмитро Святаш, який був представником Харківського осередку партії регіонів, публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту.

У серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. Він закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора і обіцяв «списання» кредитних зобов’язань. Він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

Щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до рф.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 15:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній нардеп від ПР Дмитро Святаш у розшуку через співпрацю з рф, повідомляє СБУ.".