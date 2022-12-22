Закликав отримувати паспорти рф. СБУ оголосила екснардепа Святаша у розшук
Колишній нардеп від ПР Дмитро Святаш у розшуку через співпрацю з рф, повідомляє СБУ.
Дмитро Святаш, який був представником Харківського осередку партії регіонів, публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту.
У серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. Він закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.
Зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора і обіцяв «списання» кредитних зобов’язань. Він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.
Щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до рф.
На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.
Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.
Читайте також: 600 млн грн харківського екс-нардепа передали державі – ЗМІ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Закликав отримувати паспорти рф. СБУ оголосила екснардепа Святаша у розшук»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 15:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній нардеп від ПР Дмитро Святаш у розшуку через співпрацю з рф, повідомляє СБУ.".