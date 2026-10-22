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Підпалив ще й об’єкти УЗ: агент ГРУ на Харківщині отримав новий вирок – СБУ

Суспільство 16:11   22.10.2026
Вікторія Яковенко
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Підпалив ще й об’єкти УЗ: агент ГРУ на Харківщині отримав новий вирок – СБУ

Новий вирок отримав різноробочий із передмістя Харкова за спробу підпалу двох релейних шаф Укрзалізниці.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, цей фігурант – учасник агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку правоохоронці викрили ще влітку 2024 року на Харківщині.

«Тоді було затримано всіх чотирьох агентів ворожого осередку, які підірвали авто українського воїна. Внаслідок події військовий отримав тяжкі поранення. У серпні зловмисник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна», – розповіли в СБУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у межах розслідування встановили, що фігурант намагався вчинити диверсію на залізниці.

«Так, у серпні 2024 року чоловік отримав від куратора завдання вивести з ладу залізничне обладнання, щоб перешкодити перевезенню військової техніки для СОУ. Агент підготував суміш бензину й моторної оливи, прибув на залізничну платформу у передмісті Харкова, облив дві релейні шафи та спробував їх підпалити. Однак обладнання не загорілося. Свої дії чоловік зафіксував на відео та надіслав куратору як звіт», – розповіли правоохоронці.

Суд визнав його винним у закінченому замаху на диверсію. Новий вирок – 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 16:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий вирок отримав різноробочий із передмістя Харкова за спробу підпалу двох релейних шаф Укрзалізниці.".