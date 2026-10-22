Поджег еще и объекты УЗ: агент ГРУ на Харьковщине получил новый приговор – СБУ

Новый приговор получил разнорабочий из пригорода Харькова за попытку поджога двух релейных шкафов «Укрзалізниці».

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, этот фигурант — участник агентурно-боевой группы российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую правоохранители разоблачили еще летом 2024 года на Харьковщине.

«Тогда были задержаны все четыре агента, которые подорвали авто украинского воина. В результате происшествия военный получил тяжелые ранения. В августе злоумышленник получил 15 лет заключения с конфискацией имущества», — рассказали в СБУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в рамках расследования установили, что фигурант пытался совершить диверсию на железной дороге.

«В августе 2024 года мужчина получил от куратора задачу вывести из строя железнодорожное оборудование, чтобы препятствовать перевозке военной техники для СОУ. Агент подготовил смесь бензина и моторного масла, прибыл на железнодорожную платформу в пригороде Харькова, облил два релейных шкафа и попытался их поджечь. Однако оборудование не загорелось. Свои действия мужчина зафиксировал на видео и послал куратору как отчет», — рассказали правоохранители.

Суд признал его виновным в оконченном покушении на диверсию. Новый приговор – 15 лет тюрьмы.