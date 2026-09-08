Харьковчанина подозревают в «сливе» данных о ВСУ врагу для нанесения ударов

Безработного харьковчанина подозревают в работе на врага, пишут в Харьковской облпрокураутре. По версии следствия, в мае этого года он начал сообщать пользователю в ТГ, где базируются украинские военные в регионе. В том числе, он мог передавать информацию о СОУ в Харькове и Харьковском районе.

Предварительно, подозреваемый получал сведения, исходя из собственных наблюдений, а также выведывая данные от знакомых и родственников.

«Полученные сведения вместе с географическими координатами позиций украинской армии в течение июня-июля он посылал собеседнику в виде текстовых сообщений. Среди переданных данных — информация о перемещении военных колонн, расположении полевых лагерей, воинских частей, позиций ПВО и стрельбища в Харьковском и Чугуевском районах. Кроме того, он подробно описал места в Харькове, где находились украинские военные и базировался их штаб. Впоследствии по указанным им координатам были зафиксированы удары вражеских беспилотников», – установили в прокуратуре.

На данный момент мужчине вручили подозрение и отправили в СИЗО. Также правоохранители пытаются установить других причастных и детали преступления.