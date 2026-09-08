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Четверо пострадавших в Харьковской области за сутки из-за ударов РФ

Происшествия 08:48   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших в Харьковской области за сутки из-за ударов РФ Фото: Виктор Коваленко

Четверо людей пострадали из-за ударов россиян по Харьковщине, среди них – ребенок, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения 68-летний мужчина и 17-летний парень, получила острую реакцию на стресс 58-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 81-летнему мужчине, который 29 августа получил ранения в г. Купянск», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • два КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 15 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо людей пострадали из-за ударов россиян по Харьковщине, среди них – ребенок, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".