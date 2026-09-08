Четверо пострадавших в Харьковской области за сутки из-за ударов РФ
Четверо людей пострадали из-за ударов россиян по Харьковщине, среди них – ребенок, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получили ранения 68-летний мужчина и 17-летний парень, получила острую реакцию на стресс 58-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 81-летнему мужчине, который 29 августа получил ранения в г. Купянск», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- два КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 15 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.