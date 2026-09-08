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Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ

Події 08:48   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ

Четверо людей постраждали через удари росіян по Харківщині, серед них – дитина, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнали поранень 68-річний чоловік і 17-річний хлопець, отримала гостру реакцію на стрес 58-річна жінка; у сел. Золочів поранено 37-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 81-річному чоловіку, який 29 серпня зазнав поранень у м. Куп’янськ“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • два КАБи;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • три БпЛА типу «блискавка»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.

Також читайте: Генштаб передає про активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо людей постраждали через удари росіян по Харківщині, серед них – дитина, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".