Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ
Четверо людей постраждали через удари росіян по Харківщині, серед них – дитина, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків зазнали поранень 68-річний чоловік і 17-річний хлопець, отримала гостру реакцію на стрес 58-річна жінка; у сел. Золочів поранено 37-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 81-річному чоловіку, який 29 серпня зазнав поранень у м. Куп’янськ“, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- два БпЛА типу «герань-2»;
- три БпЛА типу «блискавка»;
- п’ять fpv-дронів;
- 15 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.