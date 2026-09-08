Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ

Четверо людей постраждали через удари росіян по Харківщині, серед них – дитина, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень 68-річний чоловік і 17-річний хлопець, отримала гостру реакцію на стрес 58-річна жінка; у сел. Золочів поранено 37-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 81-річному чоловіку, який 29 серпня зазнав поранень у м. Куп’янськ“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

два КАБи;

два БпЛА типу «герань-2»;

три БпЛА типу «блискавка»;

п’ять fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.