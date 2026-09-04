Сьогодні 4 вересня 2026: яке свято та день в історії

4 вересня в Україні – День митного брокера. У цей день 476 року влади зрікся останній імператор Західної Римської Імперії Ромул Август. У 1870-му у Франції проголосили Третю республіку. У 1888-му Джордж Істмен зареєстрував торгову марку “Kodak” та отримав патент на свою камеру. У 1965-му в київському кінотеатрі “Україна” відбулася прем’єра фільму “Тіні забутих предків”, на якій стався незапланований виступ дисидентів. У 1985-му загинув український поет Василь Стус. У 1991-му в цей день над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор. У 2024-му російська ракета вбила семеро людей у Львові, серед них – родину Ярослава Базилевича: жінку та трьох доньок.

Свята та пам’ятні дати 4 вересня

4 вересня в Україні – День митного брокера.

У світі – Всесвітній день сексуального здоров’я.

Перша п’ятниця вересня – це День перерви на мистецтво.

Також сьогодні: Всесвітній день тхеквондо.

4 вересня в історії

4 вересня 476 року влади зрікся останній імператор Західної Римської Імперії Ромул Август (відоміший на прізвисько “Августул” – тобто “дрібний Август” або “Августеня”). Докладніше.

4 вересня 1870 року у Франції проголосили Третю республіку та сформували уряд національної оборони. Докладніше.

4 вересня 1888 року Джордж Істмен зареєстрував торгову марку “Kodak” і отримав патент на свою камеру, яка використовувала рулонну фотоплівку. Ця камера зробила фотографію доступнішою для широкої публіки. На сайті музею Істмена його Kodak цілком справедливо називають “революційним”.

“Розроблена з урахуванням потреб фотографа-початківця, Kodak була камерою коробчастого типу, яка не вимагала жодних налаштувань або попередніх фотографічних знань. Щоб використовувати камеру, фотограф просто активував затвор, потягнувши за шнурок (розташований на передній правій панелі камери), направляв камеру на об’єкти зйомки та потім натискав кнопку. Реклама зручності використання проходила під гаслом: “Ви натискаєте кнопку, ми робимо все інше”, – зазначають у музеї.

4 вересня 1965 року в київському кінотеатрі “Україна” відбулася прем’єра фільму “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова. Під час показу піднявся протест проти арештів української інтелігенції. Докладніше.

4 вересня 1985 року загинув український поет Василь Стус. Докладніше.

4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор. Докладніше.

4 вересня 2024 року російська ракета вдарила по житловому будинку у Львові, на місці загинуло семеро людей, серед них – троє дітей. Той “приліт” забрав родину в Ярослава Базилевича – загинули його дружина Євгенія та три дочки: Ярина, Дарія та Емілія. Докладніше.

Церковне свято 4 вересня

4 вересня вшановують пам’ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та матері їхньої Христодули. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на цибулі багато лушпиння, то зима буде морозною.

Якщо 4 вересня пішов дощ, але земля швидко висохла після нього, то буде затяжна негода.

Що не можна робити 4 вересня

Не можна ходити в гості.

Не можна позичати гроші.

Краще в цей день не розводити багаття.

Найкраще в цей день не розводити багаття.