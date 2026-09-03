Робота в Харкові та області – рейтинг найкращих вакансій тижня

Станом на 3 вересня на Харківщині актуальні 2668 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера із зарплатою 38 тисяч гривень. Юрист матиме 35 тисяч, а лікар-трансфузіолог – 32 тисячі.

Оператор швацького устаткування зароблятиме 30 тисяч гривень, швачка – 27 тисяч, штукатур – 26 тисяч, палітурник – 25 тисяч, терапевт мови і мовлення – 24800, пекар – 24 тисячі, а приймальник товарів – 22400 гривень.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, через відсутність нових дотацій від Кабміну Харківська міськрада не продовжила пільги на місцеві податки для бізнесу на третій квартал, тобто вони діяли лише у першому півріччі. Йдеться про скасування податків на землю, на нерухоме майно та орендної плати за землю.