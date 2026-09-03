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Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ

Події 07:43   03.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ

Вночі 3 вересня РФ знову обстрілювали Україну. Найбільш суттєві “прильоти” зафіксували на Харківщині, а також у Хмельницькому, Одесі та Запоріжжі.

По багатоповерхівці вдарили окупанти в Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені 20 квартир з 10-го по 17-й поверхи. Постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Обстріл Одеси 3 вересня

“На місці працюють відповідні служби, розгорнуто оперативний штаб.  Всім постраждалим надається необхідна допомога”, – додав Кіпер.

Обстріл Одеси 3 вересня

У Золочеві Харківської області БпЛА типу “молния” вдарив по лікарні, розповів начальник СВА Віктор Коваленко МГ “Об’єктив”. У будівлі пошкоджені вікна, стіни та двері.

Обстріл Лікарні у Золочеві 3 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Постраждалих через обстріл немає.

Обстріл Лікарні у Золочеві 3 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Дісталися російські дрони і до Хмельницького. Спочатку в результаті збиття частини БпЛА впали на підприємство – спалахнули авто та склади. А водій отримав поранення спини. Однак після півночі обстріли продовжився.

Внаслідок атаки виникла пожежа площею 200 кв. м у складських приміщеннях одного з підприємств області. На місці працюють підрозділи ДСНС. Пожежу вже локалізовано. На щастя, інформація про“, – написав начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Тим часом у Запоріжжі безпілотники вдарили по нежитлових будівлях. Почалася пожежа, але обійшлося без потерпілих. Також БпЛА атакували Київщину. Подробиць про “прильоти” немає.

Читайте також: «Є об’єкти, які атакували понад 50 разів» — Харківобленерго про удари РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 3 вересня РФ знову обстрілювали Україну. Найбільш суттєві “прильоти” зафіксували на Харківщині, а також у Хмельницькому, Одесі та Запоріжжі.".