Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ

Вночі 3 вересня РФ знову обстрілювали Україну. Найбільш суттєві “прильоти” зафіксували на Харківщині, а також у Хмельницькому, Одесі та Запоріжжі.

По багатоповерхівці вдарили окупанти в Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені 20 квартир з 10-го по 17-й поверхи. Постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

“На місці працюють відповідні служби, розгорнуто оперативний штаб. Всім постраждалим надається необхідна допомога”, – додав Кіпер.

У Золочеві Харківської області БпЛА типу “молния” вдарив по лікарні, розповів начальник СВА Віктор Коваленко МГ “Об’єктив”. У будівлі пошкоджені вікна, стіни та двері.

Постраждалих через обстріл немає.

Дісталися російські дрони і до Хмельницького. Спочатку в результаті збиття частини БпЛА впали на підприємство – спалахнули авто та склади. А водій отримав поранення спини. Однак після півночі обстріли продовжився.

“Внаслідок атаки виникла пожежа площею 200 кв. м у складських приміщеннях одного з підприємств області. На місці працюють підрозділи ДСНС. Пожежу вже локалізовано. На щастя, інформація про“, – написав начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Тим часом у Запоріжжі безпілотники вдарили по нежитлових будівлях. Почалася пожежа, але обійшлося без потерпілих. Також БпЛА атакували Київщину. Подробиць про “прильоти” немає.