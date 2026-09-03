Очередная ночь террора: разрушения и пожары охватили Украину после ударов РФ

Ночью 3 сентября РФ вновь обстреливали Украину. Наиболее существенные «прилеты» зафиксировали на Харьковщине, а также в Хмельницком, Одессе и Запорожье.

По многоэтажке ударили оккупанты в Одессе. В результате атаки повреждены 20 квартир с 10-го по 17-й этажи. Пострадали 17 человек, среди них – трое детей. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

«На месте работают соответствующие службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», – добавил Кипер.

В Золочеве Харьковской области БпЛА типа «Молния» ударил по больнице, рассказал начальник ПВА Виктор Коваленко МГ «Объектив». В здании повреждены окна, стены и двери.

Пострадавших из-за обстрела нет.

Добрались российские дроны и до Хмельницкого. Вначале в результате сбития части БпЛА упали на предприятие – загорелось авто и склады. А водитель получил ранения спины. Однако после полуночи обстрелы продолжились.

«В результате атаки возник пожар площадью 200 квадратных метров в складских помещениях одного из предприятий области. На месте работают подразделения ГСЧС. Пожар уже локализован. К счастью, информация о погибших или травмированных не поступала», – написал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Тем временем в Запорожье беспилотники ударили по нежилым зданиям. Начался пожар, но обошлось без пострадавших. Также БпЛА атаковали Киевщину. Подробностей о «прилетах» нет.