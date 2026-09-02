Где пытались прорваться оккупанты на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал семь раз около Хатнего, Бочкового, Волчанских Хуторов и Старицы.

На Купянском – ВСУ отбили шесть штурмов россиян в районе Радьковки, Купянска-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, совершил 93 авиационных удара, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 511 дронов-камикадзе и совершили 2969 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: